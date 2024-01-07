سعر مش هيتكرر.. فولكس فاجن جولف بـ 160 ألف جنيه فقط

في ظل ارتفاع أسعار السيارات المستمر.. أصبحت عملية شراء سيارة بسعر معقول أمر في غاية الصعوبة، لكن يظل سوق المستعمل هو الملاذ الأخير، يمكنك الحصول على فولكس فاجن جولف موديل 2006 بسعر 160 ألف جنيه فقط.

وفقاً لمنصة بيع السيارات الأشهر “أونلاين” في مصر، يمكنك شراء فولكس فاجن جولف كروس موديل 2006 بسعر 160 ألف جنيه فقط.

جاءت فولكس فاجن جولف كروس موديل 2006 بمحرك سعة 1400 سي سي، بقوة 138 حصانا، مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

فولكس فاجن جولف كروس موديل 2006

تصل سرعة فولكس فاجن جولف كروس موديل 2006 القصوى إلى 195 كيلومترا في الساعة، بينما تصل سرعتها من صفر إلى 100 كيلومتر في 9.5 ثانية.

تستهلك فولكس فاجن جولف كروس موديل 2006 حوالى 7.2 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وهو معدل استهلاك اقتصادي للغاية.

فولكس فاجن جولف كروس موديل 2006

توفر فولكس فاجن جولف كروس موديل 2006 مقصورة تتسع لـ 4 أشخاص، مع عدادات قيادة سهلة الاستخدام، مع سنتر لوك، وزجاج كهربي بالكامل.

حصلت فولكس فاجن جولف كروس موديل 2006 على دهان خارجي فقط للتجديد، وهي باللون بالأسود، بينما بلغت قراءة عدادها حوالي 200 ألف كيلومتر.