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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة تزور مطرانية أكتوبر وأوسيم لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هند عبد الحليم نائب
هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

أناب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، هند عبد الحليم نائب المحافظ لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمطرانية السيدة العذراء مارمرقس بأكتوبر ومطرانية أوسيم  بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويرافقها فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة اوسيم. 
وأكدت نائب المحافظ، خلال اللقاء، عمق أواصر المحبة والمواطنة بين أبناء الشعب المصري وترابط المصير والهدف المشترك، والتي يتحقق من خلالها التنمية في كافة المجالات داعيًة الله أن يديم على مصر هذا الترابط والوحدة والاستقرار. 
من جانبه، أعرب الأنبا دوماديوس عن شكره وتقديره لمشاعر الود والمحبة التي تلقتها الكنيسه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لافتًا إلى أن الكنيسة تصلي من أجل أن يديم الله علي مصر هذه الروح وأن يحفظ أهلها من الفتن .

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