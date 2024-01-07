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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الطرق الصوفية 77 طريقة في مصر.. الرفاعية الأكبر بـ6 ملايين مريد والبدوية 2 مليون

الطرق الصوفية
الطرق الصوفية

الطريقة البدوية تنسب إلى الشيخ أحمد البدوى المولود في مدينة فاس بالمغرب

طقوس الصوفية ذكر الله وزيارة أضرحة الأولياء


تعد الطرق الصوفية في مصر من الظواهر الدينية والاجتماعية، التي تمتد جذورها إلى القرن الرابع الهجرى؛ وتنتشر في جميع أنحاء مصر، فالطرق الصوفية موجودة في أغلب القرى المصرية من أقصى الصعيد إلى محافظات الوجه البحرى.

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ووصل عدد الطرق في مصر لأكثر من  77 طريقة معظمها تفرع من 6 طرق كبرى، أشهرهم الطريقة  البدوية، والرفاعية، والقادرية،  كما أن هناك ارتباط كبير بين مشايخ الطرق الصوفية والأشراف الذين يعود نسبهم إلى أهل البيت.

 

اشتهرت عائلات كبيرة بالانتماء للصوفية منهم عائلة الشريف في صعيد مصر، والتي ينتمى إليها الدكتور السيد محمود الشريف نقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب السابق، وهناك قبائل الجعافرة في قنا والتي تنتمى إلى الحجاج الأقصرى، وعائلة ياسين الرفاعى التي ينتمى إليها الشيخ أحمد كامل ياسين نقيب الأشراف السابق.

الطريقة البدوية

تنسب الطريقة البدوية إلى الشيخ أحمد البدوى المولود في مدينة فاس بالمغرب سنة 596هجرية، 1199ميلادية، سافر مع أسرته إلى مكة ثم جاء إلى مصر في مدينة طنطا.

والطريقة البدوية هي واحده من اشهر الأقطاب الأربعة للصوفية بجانب الشيخ الجيلانى والرفاعى والدسوقى، و تعتبر من أكبر الطرق الصوفية في مصر ولها فروع كثيرة وشارتهم العمامة الحمراء والعلم الأحمر.

وتنتشر   الطريقة في جميع أنحاء مصر، و مريديها أكتر من 2 مليون،  ومن أشهر رموز  الطريقة دي الشيخ عبد العال البدوى  .

الطريقة الرفاعية

تنسب الطريقة الرفاعية إلى الشيخ أحمد الرفاعى المولود في العراق، واللي نسبه بيرجع للإمام موسى الكاظم.

وتنتشر الطريقة الرفاعية في كافة أنحاء مصر، وشيخاه الشيخ طارق الرفاعي ومكان الطريقة موجودة في مسجد الرفاعي بمسجد الرفاعي بمنطقة القلعة، وعدد مريديها 6 مليون و ومنتشرين في مصر ودول كتيرة.

الطريقة القادرية

تنسب الطريقة القادرية إلى الشيخ عبد القادر الجيلانى المولود في بلاد فارس،ـ ويعتبره المتصوفة أول من نادي بالطرق الصوفية.

وتنتشرالطريقة  القادرية في القاهرة،  عدد مريديها اكتر من مليون شخص ومن أشهرهم الشيخ عبد الوهاب الجيلانى .

الطريقة الشاذلية

الطريقة الشاذلية من أكبر الطرق الصوفية المعروفة في مصر، وتنسب إلى  الشيخ ابو الحسن الشاذلى المولود في المغرب، ووسافر إلى تونس ومنها للإسكندرية.

ويبلغ عدد مريديها أكثر من مليونين ومن أشهر رموزها ابى المرسي العباس وابن عطاء السكندرى.

الطريقة الدسوقية

هي إحدى الطرق الصوفية التي تنتشر بشكل كبير في مصر، وبتنتسب  إلى  الدسوقي، وهو أحد أقطاب الصوفية الأربعة.

ويعتبرهم مقرهم مسجد سيدى إبراهيم الدسوقى بمدينة دسوق فى مصر بناه إبراهيم الدسوقى وهو واحد من أهم المزارات الصوفية الكبيرة فى مصر والعالم الإسلامى.

يزور مسجد الدسوقي الآلاف من الزوار من جميع أنحاء مصر والدول العربية والإسلامية والأوروبية.

وويحضر  الاحتفالات الكثير شيوخ الطرق  ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادي القصبي، وعدد من أساتذة الأزهر الشريف.

 

عائلات تنتمى للصوفية

اشتهر الشعب المصرى بالتدين والميل إلى حب ال بيت النبي، مما أدى إلى تصوف عائلات شهيرة في أنحاء مصر والانتماء إلى  الطرق الصوفية،  وهناك 6 آلاف عائلة منهم في صعيد مصر مثل عائلة الشريف وعائلة الجعفرى وأولاد أبو إسماعيل وعائلة الشيخ موافى وعائلة البكرى وعائلة أبو القاسم الطهطاوى وعدد كبير من عائلات أسيوط والأقصر والمنيا والفيوم  وبنى سويف.

 

وفي الوجه البحرى عائلة ياسين الرفاعى بالقليوبية وابو العزايم بالقاهرة وعائلة القصبى بطنطا، وعائلة الزينى بطنطا وعائلة عبد رب النبى بالمنوفية وعائلة الزينى بطنطا ومن أبرز طقوس الصوفية ذكر الله وزيارة أضرحة الأولياء.

الطرق الصوفية الطريقة البدوية الطريقة الرفاعية الطريقة الشاذلية

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