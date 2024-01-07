مفاجأة مدوية | نجم الزمالك يرفض صفقة تبادلية لترك النادي

رفض ناصر منسي الرحيل عن الزمالك في صفقة تبادلية مع نادي البنك الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

كشفت تقارير صحفية أن النادى يريد ضم أسامة فيصل نجم نادى البنك الأهلي في صفقة تبادلية مقابل عودة ناصر منسي مهاجم الزمالك للبنك.

وشددت التقارير على أن منسي رفض الرحيل عن القلعة البيضاء في صفقة تبادلية، وحتى تلك اللحظة اللاعب رافض رفضا قاطعا.

ويسعى الأبيض حالياً لحل أزمة ايقاف القيد الذى يعانى منها الفريق منذ الانتقالات الصيفيه الماضية.

معسكر الإمارات

وسيشارك الزمالك خلال معسكر الإمارات في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على إستاد آل مكتوم.