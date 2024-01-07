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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لن يكون 7 يناير.. توقيت عيد الميلاد المجيد سيتغير في القرن الجديد

عيد الميلاد
عيد الميلاد

احتفلت الكنائس الكاثوليكية في الغرب بـ عيد الميلاد المجيد، يوم الاثنين والذي كان بتاريخ 25 ديسمبر، بينما تنتظر الكنائس الأرثوذكسية الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي يحين موعده يوم 7 يناير، فلماذا يختلف الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بين كنائس الشرق والغرب.

القصة وراء اختلاف توقيت عيد الميلاد المجيد 

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن عيد الميلاد المجيد يحتفل به في العالم كله يوم 25 ديسمبر وفقآ للتقويم اليولياني والذي هو التقويم الغربي، والذي يوافق 29 كيهك وفقآ للتقويم القبطي والذي هو التقويم الشرقي.

وأضاف تادرس أنه وفقآ إلي ما أقره مجمع نيقية سنة 325 بان يحتفل المسيحيون في العالم كله بـ عيد الميلاد المجيد يوم 29 كيهك حسب التقويم الشرقي الموافق 25 ديسمبر حسب التقويم الغربي وظل هذا الحال معمولا به حتى عام 1582.

وأوضح أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن علماء الفلك في أيام بابا روما (البابا غريغوريوس الثالث عشر) لاحظوا أن هناك خطأ في حساب طول السنة الشمسية التي كانت تحسب على أنها 365 يوما وربع، أي 6 ساعات، ولكنها في الحقيقة 5 ساعات و 48 دقيقة و 46 ثانية أي أقل بفارق 11 دقيقة و 14 ثانية .

وأكمل انه قد حسب علماء الفلك حينئذ هذا الفارق المتراكم فوجدوه عشرة أيام كاملة ، فأمر البابا غريغوريوس بحذف هذه الأيام العشرة من التاريخ فنام أهل روما يوم الخميس 5 أكتوبر 1582 وأصبحوا يوم الجمعة 15 أكتوبر 1582 وسمي هذا التعديل بالتعديل الغريغوري .

وأشار رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، انه وفقآ التعديل الغريغوري فقد انفصل مسيحيين الشرق الأرثوذكس عن مسيحيين الغرب الكاثوليك في احتفالهم بعيد الميلاد المجيد ، وأصبح 29 كيهك يوافق 4 يناير (عام 1582) يفصل بينهما عشرة أيام.

واستطرد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن هذا الفارق يؤدي الى زيادة يوم كامل كل 128 سنة، فعليه أصبح يفصل بينهما الآن 13 يوما ، وأصبح 29 كيهك يوافق 7 يناير من كل عام.

سنحتفل بـ عيد الميلاد في 8 يناير في القرن الجديد

ولفت إلي أنه سوف يظل يحتفل الغرب بـ عيد الميلاد المجيد يوم 25 ديسمبر من كل عام، بينما سيظل يحتفل الشرق يوم 7 يناير من كل عام بالعيد، إلي أن ينتهي هذا القرن حينها سيحتفل الشرق بعيد الميلاد المجيد يوم 8 يناير.

ويعد عيد الميلاد المجيد، هو ثاني أهم عيد عند المسيحيين بعد عيد القيامة، وتحتفل طائفة الكاثوليك والعديد من الطوائف المسيحية بـ الكريسماس في يوم 25 ديسمبر من كل عام،  بينما تحتفل طائفة الأرثوذكس، بعيد الميلاد في يوم 7  يناير من كل عام.

سبب اختلاف تاريخ الاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد 

ويرجع سبب اختلاف تاريخ الاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد بين الكنائس الشرقية والغربية إلي الحسابات الفلكية واختلاف التقاويم وليس تاريخ ميلاد المسيح الفعلي، ففي الغرب يستخدمون التقويم الغريغوري المنسوب إلى البابا غريغوري، ولكن أغلب الكنائس الشرقية تعتمد على التقويم اليولياني المأخوذ عن التقويم القبطي الموروث من أجدادنا الفراعنة والمعمول به منذ دخول المسيحية مصر، أما الكنائس الغربية تعمل وفق التقويم الغريغوري الذي هو التقويم اليولياني المعدل.

والفرق بين التقويمين 13 يوما، لذلك يحتفل الغرب بـ "الكريسماس" في يوم 25 ديسمبر من كل عام، بينما يحتفل الشرق يوم 7 يناير من كل عام.

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