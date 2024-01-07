مصر تستهدف مضاعفة صادرات الكهرباء إلى 1.5 جيجاوات يوميا في 2024-2030

تستعد الدولة المصرية مع مطلع فترة رئاسية جديدة، لمواصلة إنجازاتها ومكتسباتها المحققة على مدار السنوات السابقة على عدد من الأصعدة، مستهدفة استكمال مسيرة البناء والتنمية، وفي تحقيق ريادة إقليمية وعالمية تليق بمكانة الدولة المصرية وصدارتها بين الأمم.

تركز الفترة الرئاسية الجديدة بالأساس على ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات.

ومن هذا المنطلق، ترسم النسخة الأولية من الوثيقة ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024-2030 ،حيث شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة (٢٠١٤/٢٠١٣-۲۰۲۲/۲٠٢١) تطورات ومحطات مهمة، حيث ركزت الدولة المصرية خلال الفترة (۲۰۱٤- ۲۰۱۹) على إعادة البناء وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات البنية الأساسية وإلى القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاع الكهرباء .



أبرز مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 2023-2024





تنفيذ استثمارات بنحو 81.4 مليار جنيه في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة منها



استثمارات عامة بحوالي 69.4 مليار جنيه بنسبة 85% في خطة عام ٠٢٠٢٤/٢٠٢٣



تحقق هذه الاستثمارات ناتجا قدره ۲۰۳ مليار جنيه بنسبة زيادة نحو ٢١% عن عام ۰۲۰۲۳/۲٠٢٢



من المتوقع أن ترتفع الطاقة الكهربائية المولدة لتصل إلى ٢٢٨ ملياركوس، وترتفع نسبة

الطاقة المتجددة إلى 11.8% من إجمالي الطاقة المولدة في عام 2023-2024

مواصلة تأمين التغذية الكهربائية لتمتد لتغطية كافة مناطق التعمير والتنمية في شرق

العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضي بتوشكي والدلتا الجديدة،



إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية بأطوال 400 كم، كذلك استكمال انشاء الشبكة

الكهربائية جهد متوسط وانشاء خط كهرباء الضبعة في إطار اعمال المرحلة الأولى من

المحطة النووية بالضبعة في خطة عام ۰۲۰۲٤/٢٠١٣



كما تتضمن خطة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ الانتهاء من مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج

السويس قدره ۲۵۰ ميجاوات واستكمال تنفيذ الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة ( ٢٠ ميجاوات)

والزعفرانة بطاقة (50 ميجاوات) واستكمال تجهيز الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة

الشمسية بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غرار مجمع "بنيان

للطاقة الشمسية غرب أسوان







أبرز مستهدفات الكهرباء 2024-2030



رفع مساهمة القدرات المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ في عام ٢٠٣٠ مـن خـلال تنفيذ

عـدد مـن الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في قطاع الطاقة المتجددة، وتبني العديد من السياسات على

صعيد تشجيع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وتبني أطر قانونية وتنظيمية

ومؤسسية جادية للاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحفيز آليات التمويل

تعزيز الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بيـن صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة والتـي تـم توقيعها على هامش مؤتمر المناخ COP27

تعزيز محوريـة دور مصر الإقليمي الربط الكهربائي، ومضاعفـة صـادرات الكهرباء إلى ما لا يقل عن ۱٫۵ جيجاوات يوميا .



تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن لتصبح مصـر لاعباً فاعلاً في إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء

تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا لتتحول مصر لناقل هام للطاقة إلى القارة الأوروبية.



تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع السودان ويتيح هذا المشروع الربط بين مصر ودول القارة السمراء.



كما تشير تقديرات موازنة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ الى ان قيمة التخفيض الذي تتحمله الخزانة العامة

للدولة في أسعار بيع الطاقة الكهربائية لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ نحو 6 مليار جنيه ويمثل هذا

الدعم قيمة تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية بواقع ۱۰ فروش لكل كيلو وات ساعة والذي تتحمله وزارة المالية في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم (٧٨١) لسنة 2020

