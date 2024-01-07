غدًا.. فريق شارموفرز فى ضيافة "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس

تستضيف الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، غدا الإثنين، فريق "شارموفرز" في برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع عبر شاشة dmc.

ويحتفل فريق "شارموفرز" خلال الحلقة بمرور 11 عاما على بداية الفريق، ويتحدثون عن رحلتهم الفنية خلال تلك الأعوام، كما يقدمونمجموعة من أغانيهم بطريقة الأوركسترا لأول مرة.

طرح فريق شارموفرز، عبر قناتهم الرسمية بموقع يوتيوب، والمنصات الموسيقية المختلفة، أغنية جديدة بعنوان "هل ؟"،دعما للقضية الفلسطينية، وهى من كلمات محمد الشافعى، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع محمد العرقان.. ومن توزيع شركة"ديجيتال ساوند".

وقرر فريق شارموفرز طرح أغنية "هل ؟"، لتسليط الضوء على الكوارث الإنسانية التي تحدث على الأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له أهالي قطاع غزة على يد جيش الاحتلال، وتضامنا من الفريق، وتعبيرا عن حزنهم، فى ظل استمرار الحرب، وبوتيرة قوية تحصد معها أرواح مئات الفلسطينيين يوميا..

وتقول كلمات أغنية "هل ؟":..

هل فيه طريقة .. للرجوع للحياة ؟

بعد الحقيقة .. وبعد اللي شوفناه

بعد انعدام الإنسانية .. والرجوع للجاهلية

والمشاهد المأساوية .. وكل اللي عيشناه

هل فيه طريقة .. نبتسم ونعيش

والناس هناك .. يومهم مايعديش

مع إننا نفس القضية .. وكلنا نفس الضحية

الفرق بينا خطوتين .. يعني المسافة ، مفيش

بعد استماع .. صوت الآهات

ع التليفونات .. رؤيا الوشوش المقهورين

جوه الشاشات

بعد ما عرفنا ألام .. وعيونا بطلت تنام

وحضرنا قَتل الأُمنيات

وشوفنا ناس بِقلوب حَجر .. عُمي النَظر

اخترعوا أسباب للسكات

مايهمهومش لا صوت صريخ.. ولا صوت عِياط

ويهمهم صوت ضحكهم ، وقت الحداد

هل فيه طريقة .. للرجوع للحياة

بعد سمع بُكا البنات ع الأمهات

وجع الأم وحزنها .. خوفها وكسرة قلبها

قلة حيلتها وضعفها .. واملها تحصل معجزات

هل فيه طريقة .. نبتسم ونعيش

والناس هناك .. يومهم مايعديش

مع اننا نفس القضية .. وكلنا نفس الضحية

والفرق بينا خطوتين .. يعني المسافة مفيش

بس احنا برضه مؤمنين بالله .. مين يهزم اللي ربه واقف معاه