«رَّمِـيـمِ الـعُـمْـر» رواية جديدة عن دار ببلومانيا للكاتبة إسراء أحمد البكري

صدرت حديثا رواية “رميم العمر” للكاتبة إسراء أحمد البكري، عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع.

وتناقش الكاتبة في هذا الكتاب قصة وأحداث اجتماعية تعود بنا وبقلمها المميز إلى زمن الفن الجميل ، وتصف كتابها بأن من سيقرأ أحداثه وكأنه يشاهد فيلمًا قديمًا [أبيض وأسود] ،

لذا اختارت الكاتبة هذا الاسم المميز « رَّمِـيـمِ الـعُـمْـر ». حتى يصبح الكتاب كما يقولون يُفهم من عنوانه .

أثارت هنا الكاتبة المشاكل المنتشرة في كل بيت، مثل: ( كيفية التعامل مع عمر المراهقة وخصوصًا لدى الإناث وكيفية احتضانهم تجنبًا لحدوث كوارث فيما بعد تكون الأسرة في غنى عنها ، ومواجهة المشكلات العمرية لهذا العمر ، وذكرت أن كل هذا سيصبح عادي بالتفاهم واحتضان عقولهم حتى نستطيع فهم ما يدور داخل رؤوسهم ومنع أن يلجأون للغريب بدلاً من استشارة المقربون ،

كما ناقشت الكاتبة مشكلة الحب وقت المراهقة وكيفية تجنبه ، حيث الكتاب ليس رواية فقط ،

بل رسالة هادفة لكل فتاة ولكل أب وكل أُم ولكل أسرة عمومًا.

إسراء أحمد البكري كاتبة روائية لها عدة أعمال فردية مثل:

_ كتاب مقالات [شارع اسمه الحياة ].

_ كتاب خواطر [ بطعم الحب ].

_كتاب مقالات ثقافية:

[جَـريَـان] {كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى}.

_ رواية [ جليتر سوارا ].

_ رواية [ماريدة].

ومجموعة قصصية قصيرة

[كتم أنفاس] ما بين الماضي والحاضر.

وهذا العام صدر لها حديثًا

رواية [ رَمِيم العُمْر ] .

كما أن لها عدة أعمال كتابية مشتركة مثل :

_ [كتاب [الصفعة].

_ [روح وزعفران].

_ [لحظة حرية].