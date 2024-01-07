ثقافة البحر الأحمر.. احتفالات بالعام الجديد ولقاءات عن التحول الرقمي وأهمية المكتبات

نظم فرع ثقافة البحر الأحمر مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، خلال اليومين الماضيين، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار احتفالات وزارة الثقافة بالعام الجديد.

وشهد نادي الغردقة الرياضي حفلا فنيا قدمت خلاله فرقة الغردقة للفنون الشعبية باقة متميزة من العروض الفنية والاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الشعبي منها العصا، النوبي، الفلاحي وفقرة التنورة المميزة. واختتم الحفل بعدد من المعزوفات الموسيقية على الأورج للفنان علاء منصور، وسط تفاعل الحضور.

وفي سياق متصل أقام بيت ثقافة سفاجا ورشة تصميم شجرة الكريسماس باستخدام الفوم جليتر، والخيوط الملونة. وأعد بيت ثقافة القصير يوما ثقافيا لطلاب مدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية تضمن مجموعة من الفقرات الترفيهية والمسابقات الثقافية، إلى جانب فقرة تنمية مهارات ذهنية لتدريب الطلاب على كيفية استخدام طريقة الفيدا الهندية لحل العمليات الحسابية.

كما نفذ البيت ورشة حكي بعرائس القفاز تلاها ورشة تصميم لوحات تعبر عن أضرار التدخين باستخدام الكانسون والألوان المختلفة، بحضور عدد من طلاب مدرسة العوينة الجديدة الإبتدائية.

لقاءات عن التحول الرقمي ووسائل التواصل وأهمية المكتبات

من ناحية أخرى وضمن الفعاليات المقامة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، من خلال فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة سوسن عبد الرحيم، شهد الفرع عددا من اللقاءات الثقافية المتنوعة لرواد مواقعه التابعة، حيث حيث عقد قصر ثقافة الغردقة لقاء بعنوان "التحول الرقمي والتنمية المستدامة" تناول خلاله كل من نادية حامد وشاذلي صالح -معلم فيزياء، أهمية التحول الرقمي ودوره في رفع أداء الجهاز الإداري بالدولة، وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال ربط الإدارات والهيئات والوزارات المختلفة بنظام رقمي، الأمر الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأقام بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة بعنوان "إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي" تحدث خلالها عبيد الله محمد - معلم خبير بمدرسة جمال عبد الناصر، عن دور التكنولوجيا في التواصل مع الآخرين، والاطلاع على الثقافات الأخرى، مشيرا إلى ضرورة الاعتدال في الاستخدام ووجود رقابة من الوالدين على الأبناء لمعرفة المحتوى الذي يشاهدونه، وتفعيل دور مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة التطرف الفكري خاصة بعد اﻟﺘﻄﻮر اﻟﮑﺒﲑ اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻲ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻼﺗﺼﺎل واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت في الآونة الأخيرة.

وفي سياق متصل أقام قصر ثقافة الشلاتين محاضرة بعنوان "الثقافة ونشر الأفكار المستنيرة" ناقش خلالها ناجي سيد مسئول الشئون الثقافية بالقصر، دور الثقافة في نشر الوعي الثقافي والفكري، ومواجهة القضايا المتعلقة بالإرهاب والتطرف وغيرها من خلال اللقاءات والندوات التثقيفية.



وشهد قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "المكتبة والطفل" تحدث خلالها عبد الهادي أحمد معلم أول بمعهد فتيات حلايب الأزهري، عن دور المكتبة في تنمية الوعي الثقافي للطفل، مشيرا إلى ضرورة تشجيع الطفل على القراءة منذ الصغر لتحصينه بالمعرفة والمهارات المختلفة، بما يتناسب مع مرحلته العمرية، كما أقام بيت ثقافة سفاجا محاضرة مماثلة بمدرسة على بن أبى طالب الابتدائية، شارك بها مصطفى الشريف موجه لغة عربية بالإدارة التعليمية، تلاها أمسية شعرية لمناقشة أعمال الشعراء الشاذلي عبد العزيز، جمال إسماعيل، وإسلام عبد الباسط، وذلك ضمن اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب.