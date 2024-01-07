ضبط 3 محاولات تهريب جمركي لكمية من مخدري الحشيش والماريجوانا

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك مطار الغردقة الدولي من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من مخدري الحشيش والماريجوانا بالمخالفة للقانون .



اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب أجنبي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية نظراً لارتباكه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من سويسرا.



ولم يتلاحظ بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة سينية "إكس راي" وجود أي شيء بحقائبه فتم تفتيشه ذاتيا فتبين وجود كمية من مخدر الحشيش مخبأة بجسده.

وكانت المحاولة الثانية في نفس اللجنة السابقة بتفتيش راكب آخر أجنبي الجنسية تبين وجود كمية من الحشيش المخدر بين طيات الملابس داخل حقائبه.

أما المحاولة الثالثة، جاءت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بولندا، تم الاشتباه في راكب أجنبي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة سينية "إكس راي" تلاحظ وجود كثافات معتمة بالحقيبة وبتفتيش الحقائب تبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر بين طيات الملابس.

وقرر مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي أرقام 2 و 3 و4 لسنة 2024 بعد العرض على رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

