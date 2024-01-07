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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يزيل السموم ويحسّن الدورة الدموية.. طريقة عمل عصير البرتقال بالشمندر

عصير البرتقال بالشمندر
عصير البرتقال بالشمندر

عصير البرتقال والشمندر يعتبر من أفضل المشروبات  وأكثرها فائدة للجسم والصحة، ألذ أنواع العصائر وأكثرها فائدة، ويساعد على إزالة السموم من جسم الإنسان، ويحسن الدورة الدموية وضغط الدم، ويحد من حدوث الالتهاب ويعالج فقر الدم.. وفيما يلي خطوات عمل عصير البرتقال والشمندر.


طريقة عمل عصير البرتقال بالشمندر


المكونات:

1 حبة شمندر متوسطة الحجم

1 حبة برتقال متوسطة الحجم

نصف كوب ماء

ملعقتان “عسل نحل”

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طريقة التحضير:

قشري حبة الشمندر بدون سلق وقطعيها لقطع متوسطة الحجم ثم ضعيها في الخلاط الكهربائي.
قشري حبة البرتقال وقطعيها لقطع متوسطة الحجم أيضاً.

ضعي نصف كوب الماء فوق الشمندر والبرتقال وشغلي الخلاط الكهربائي حتى تمتزج المكونات مع بعضها بشكل جيد.

بعد خلط الشمندر مع البرتقال، قومي بتصفية عصير الشمندر والبرتقال في وعاء أخر، ثم اسكبي عصير الشمندر والبرتقال، ويصبح عصير الشمندر جاهزاً للتقديم.

عصير البرتقال عصير الشمندر ازالة السموم التجاعيد المشروبات

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