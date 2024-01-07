نتيجة هجوم حزب الله.. الاحتلال يعترف بتضرر قاعدة ميرون ويفتح تحقيقًا

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بتضرر قاعدة المراقبة الجوية في جبل ميرون، عقب هجوم صاروخي نفذه حزب الله أمس السبت.

وأعلن حزب الله أمس السبت، استهداف قاعدة المراقبة الجوية في جبل ميرون التي تبعد حوالي 8 كيلومترات (5 أميال) عن الحدود اللبنانية، بوابل من الصواريخ والقذائف المضادة للدبابات على القاعدة، مما أدى إلى إصابة اثنتين من قباب الرادار.

ولم يوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي الأضرار التي لحقت بالقاعدة. لكن وفقًا لمقطع فيديو بثه حزب الله، فقد أصيبت قباب الرادار، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

ومع ذلك، قال الاحتلال إن منظومة الدفاع الجوي الخاصة به مستمرة في العمل، حيث توجد أنظمة احتياطية.

ولفت إلى أنه يجري تحقيقًا في الحادث، من أجل منع هجمات مماثلة على القاعدة الحساسة.

وكان حزب الله أعلن أمس السبت في بيان، استهداف قاعدة "ميرون" الإسرائيلية بـ62 صاروخاً في إطار الرد الأولي على اغتيال نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت.