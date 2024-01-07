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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: فحص طبي وعلاج 90 ألف مواطن وتقديم الخدمات التوعوية

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم التوعية الصحية لأكثر من 700 ألف مواطن في جميع المحافظات، من خلال فرق التوعية والتواصل المجتمعي، وبالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان، على نشر الوعي الصحي لدى المواطنين باتباع الأساليب الصحية والعادات الغذائية الصحيحة، وضرورة  الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خاصة خلال فصل الشتاء.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم التوعية الصحية في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفي محيط وداخل الكنائس والأديرة بمحافظات الجمهورية، من خلال فرق التوعية والتواصل المجتمعي بالوزارة، وبالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد المجيد للعام الحالي 2024.

وأضاف «عبدالغفار» أن فرق التواصل المجتمعي قدمت التوعية الصحية بأهمية وأساليب الوقاية من الأمراض المعدية والتنفسية، مع التعريف بخدمات مبادرات «100 مليون صحة» التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، وضرورة المشاركة والاستفادة منها، إلى جانب توعية المواطنين بأهمية القضية السكانية، وخدمات تنظيم الأسرة التي توفرها عيادات ومراكز تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الأولية، وذلك بمحيط وداخل الكنائس والأديرة، وفي الحدائق العامة والمتنزهات والميادين الرئيسية، وأماكن التجمعات.

وأشار «عبدالغفار» إلى توقيع الفحص الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ90 ألف مواطن، وذلك من خلال 72 عيادة متنقلة بجميع محافظات الجمهورية، والتي قدمت خدمات مبادرات الصحة العامة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، تحت شعار «100 مليون صحة»، والتي تضمنت مبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، بالإضافة إلى خدمات تنظيم الأسرة، وعيادات صحة الفم والأسنان.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين خلال الاحتفالات الدينية والتجمعات، وذلك اتساقًا مع خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الخدمة الطبية للمواطنين، خلال فترات الاحتفالات والأعياد.

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