آخر موعد الخميس المقبل| تفاصيل طرح شقق 93 متر نصف تشطيب بالتقسيط

تواصل الحكومة جهودها لتوفير سكن ملائم للمواطنين وبخاصة الشرائح محدودة الدخل، من خلال التوسع فى برامج الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، حيث استطاعت الدولة خلال عام 2023 تحقيق إنجازات غير مسبوقة، في مشروعات شقق الإسكان الاجتماعى الموجهة لمحدودى الدخل والذى يعد أكبر مشروع إسكان على مستوى العالم موجه لمحدودى الدخل وذلك علي الرغم من التحديات والظروف الاقتصادية العالمية.

شقق الإسكان المتميز بالعبور الجديدة

وفي هذا الصدد، طرحت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 1080 شقة سكنية كاملة التشطيب في مدينة العبور الجديدة بمساحات حتى 93 مترًا، بنظام أسبقية الحجز "أونلاين" من خلال موقع بنك التعمير والإسكان.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن 38924 مواطناً تقدموا لحجز الوحدات السكنية كاملة التشطيب المطروحة بمشروع "الإسكان المتميز ذي الطابع الحديث" بمدينة العبور الجديدة "، ومشروع "إسكان المستقبل" بمدينة أسيوط الجديدة، حتى الآن، مشيرا إلى أن 6980 مواطناً سددوا مقدمات الحجز، والتي يستمر التقدم لحجزها حتى 11/1/2024.

وأضاف وزير الإسكان، أن وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد طرحت 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و93 متراً مربعاً، وبنظام أسبقية الحجز عن طريق الموقع الالكتروني لبنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com.

ومن جانبه،أوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن طرح مشروع "الإسكان المتميز ذى الطابع الحديث" شمل 1080 وحدة سكنية بالعبور الجديدة، تقدم لها 33121 مواطنا حتى الآن، بينما سدد 6326 مقدم جدية الحجز، وطرح 80 وحدة سكنية بمشروع "إسكان المستقبل" بمدينة أسيوط الجديدة، تقدم لها 5803 مواطنين بينما سدد 654 مبلغ جدية الحجز.

بينما أشار الدكتور حسن الشوربجي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أن أسعار الطرح هو 7245 جنيها للمتر المربع بالعبور الجديدة، وبمقدم 60 ألف جنيه للوحدة، أما أسيوط الجديدة فقد وصل سعر المتر المربع إلى 6520 جنيها وبمقدم 50 ألف جنيه للوحدة.

نظام سداد قيمة الوحدة

و يتضمن التحويل البيانات التالية، اسم المتقدم للحجز رباعي، ورقم بطاقة الرقم القومي (14 رقم) سارية، ونظام سداد باقي قيمة الوحدة، حيث يتم استكمال سداد 20% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر تبدأ من يوم الأحد 2023/1/28 حتى يوم الخميس 2024/2/29 من خلال التحويل سويفت / ACH / تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان - فرع الدقي، من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

كما يتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام بنفس أسلوب السداد السابق، وفي حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة سداد معجل بما يتجاوز نسبة 30% المطلوبة والمحدد توقيتاتها يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية مع الالتزام بنسبة الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة الـ 70%) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل وطبقا للقيمة الموضحة بجداول الأقساط المرفقة.

ويستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، وفي حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد، بالإضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

كما يمكن لحاجزي الوحدات سداد باقي ثمن الوحدة الـ 70% من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أي مبالغ تستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

أسعار الوحدات وأنظمة السداد

وسوف نرصد لكم خصائص شقق الإسكان المتميز في العبور الجديدة، والتي جاءت كالتالي:

1- بلغ عدد الشقق المطروحة 1080 شقة سكنية.

2- جميع الشقق السكنية كاملة التشطيب.

3- الحجز بنظام أسبقية الحجز بنظام "اونلاين".

4- التقديم متاح اعتبارًا من الأحد 17-12-2023 وحتى يوم الخميس 11-1-2024.

5- مراجعة داخلية خاصة بالبنك من يوم الأحد 14-1-2024 حتى الخميس 18-1-2024.

6- يبدأ الحجز اعتبارًا من يوم الأحد 21-1-2024 من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الساعة 11:59 منتصف الليل.

كما نرصد لكم أسعار شقق الإسكان المتميز في العبور الجديدة، والتي جاءت كالتالي:

1- بلغ قيمة أغلى شقة حوالي 703671 جنيه.

2- بلغ سعر المتر حوالي 7245 جنيهًا.

3- بلغ قيمة جدية الحجز 60 ألف جنيه.

كما نرصد لكم أنظمة سداد شقق الإسكان المتميز في العبور الجديدة، والتي جاءت كالتالي:

1- أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة شاملة نسب التميز لكل وحدة.

2- وديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة يتم سدادها عند التعاقد.

3- يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (كهرباء - مياه - غاز) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

4- يتم تحديد قيمة تقديرية (1% من قيمة الوحدة الأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدماً عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

5- سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 60 ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى مبلغ 750 جنيه فقط رسوم تسجيل لا ترد - دفعة واحدة وغير مجزأة عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية:

1- سویفت کود HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان فرع الدقي.

2- ACH عن طريق كافة البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان - فرع الدقي.

3- تحويل داخلي لحساب بنك التعمير والإسكان - فرع الدقي من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.