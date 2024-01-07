المصريين الأحرار يزور كنائس الإسكندرية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية زيارة لعدد من الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وجاء ذلك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام، وبالتنسيق مع المهندسة نيفين عباسي ميسر اعمال أمانة الإسكندرية ومني كيرلس عضو الهيئة العليا .



وقام وفد الحزب بزيارة كنائس مارجرجس سيدي بشر، كنيسة القديسين، والسيدة العذراء بشارع سيف، وكنيسة ماكسيموس بشارع ٤٥.

وضم وفد الحزب ايمن عبد الحميد مسؤول الشؤون القانونية للأمانة، وأعضاء هيئة المكتب جوزيف عجيب وحبيب عياد ووجدي وليم.

ونقل وفد الحزب تهنئة الأمانة العامة ورئيس الحزب إلي كهنة ورعاة الكنائس وأبنائها بمناسبة الأعياد المباركة التي تعكس فيها روح مصر من وحدة وترابط.