عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجنة الإسكان: قانون الإيجار القديم يحتاج لحوار مجتمعي واسع

محمد عطية الفيومي،
محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يحتاج حوار مجتمعي واجب وواسع وسيأخذ وقته من أجل الوصول لقانون يحقق مصالح الجميع.

وأكد "الفيومي"، مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،على أن القانون لا يطبق في نفس الوقت ويحتاج تدريج في التنفيذ ولابد أن يحقق مصالح الجميع.

وأكمل: قانون الإيجار القديم يهم معظم الشعب المصري حيث أن الشعب مقسوم بين أصحاب عقارات والبعض الآخر ساكني في العقارات، متابعا: القانون هام وبالغ الحساسية ويتم النظر فيه على مدار سنوات عديدة.

واسترسل القانون تم وضعه على الأجندة التشريعية للجنة الإسكان خلال الانعقاد الحالي، سيتم سماع كل الأطراف والمعنيين في هذا الأمر.
 

لجنة الاسكان قانون الإيجار القديم مجلس النواب الإيجار القديم اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

الحكومة: زيادة سلع التموين إلى 100 لإتاحة خيارات أكثر أمام المواطنين

E-Pound.. مصر تطلق عملة رقمية في هذا التوقيت لزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

ترشيحاتنا

وول ستريت جورنال: إيلون ماسك يتعاطى المخدرات ويثير مخاوف مسئولي Tesla وSpaceX

أستاذ قانون دولي: إسرائيل تفلت من العقوبات بسبب عدم انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية

مش متعاقب.. فيتوريا يكشف سبب غياب محمد هاني أمام تنزانيا

الحكومة تستهدف زيادة عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج لتعظيم موارد العملة الأجنبية

الحكومة تعلن السعر المتوقع لصرف الدولار خلال الفترة المقبلة.. فيديو

جهاد الحرازين يكشف كواليس زيارة الرئيس الفلسطيني لـ مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 سمات غريبة وصادمة عن الإنسان البدائي «نياندرتال».. تعرف عليها

فستان جريء.. جورجينا بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

الأحمر اتخذ القرار| شرط نجم الأهلي للتجديد.. وسر ترشيحه لخليفته في الملاعب

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

رسالة عمرو أديب.. القصة الكاملة لإنقاذ باسم يوسف حياة عماد الدين أديب

خطة حكومية .. إتاحة سلع جديدة في التموين أمام المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ