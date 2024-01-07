لجنة الإسكان: قانون الإيجار القديم يحتاج لحوار مجتمعي واسع

قال محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يحتاج حوار مجتمعي واجب وواسع وسيأخذ وقته من أجل الوصول لقانون يحقق مصالح الجميع.



وأكد "الفيومي"، مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،على أن القانون لا يطبق في نفس الوقت ويحتاج تدريج في التنفيذ ولابد أن يحقق مصالح الجميع.

وأكمل: قانون الإيجار القديم يهم معظم الشعب المصري حيث أن الشعب مقسوم بين أصحاب عقارات والبعض الآخر ساكني في العقارات، متابعا: القانون هام وبالغ الحساسية ويتم النظر فيه على مدار سنوات عديدة.

واسترسل القانون تم وضعه على الأجندة التشريعية للجنة الإسكان خلال الانعقاد الحالي، سيتم سماع كل الأطراف والمعنيين في هذا الأمر.

