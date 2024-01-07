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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعرض فيلما عن هجوم 7 أكتوبر في جلسة محكمة العدل الدولية

هجوم 7 أكتوبر
هجوم 7 أكتوبر

تعتزم إسرائيل تقديم جزء من فيلم يتناول هجوم حركة حماس الموسع على الكيان الصهيوني في 7 أكتوبر إلى محكمة العدل الدولية، حسبما ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الوزراء "اختيار كلماتهم بعناية" من أجل منع إعطاء جنوب أفريقيا الفرصة في جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية.

وأعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات علنية يومي 11 و12 يناير الجاري، في الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا، ضد إسرائيل، بتهمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان صادر عنها إن جنوب إفريقيا "أكدت أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة".

ومن المقرر أن يتحدث ممثلو جنوب إفريقيا في جلسة المحكمة في 11 يناير الجاري، وفي 12 من الشهر ذاته، سوف تعطي الكلمة للجانب الإسرائيلي.

من جانبها، عينت إسرائيل رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك ممثلا لها في لجنة محكمة العدل الدولية المقرر أن تجتمع هذا الأسبوع للنظر في الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا لمقاضاة الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

إسرائيل فيلم حركة حماس الكيان الصهيونى محكمة العدل الدولية نتنياهو

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