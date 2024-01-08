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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس: ورش عمل مجانية في تنمية مهارات التحدث باللغة الإيطالية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم وحدة متابعة الخريجين التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ورش عمل مجانية بعنوان: "مهارات التحدث باللغة الإيطالية".

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جامعة عين شمس 

تهدف ورش العمل إلى تنمية المهارات اللغوية لتأهيل خريجي الكلية للعام الجامعي 2023 / 2024 لسوق العمل.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتورة حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة مرام الوسيمي مدير وحدة متابعة الخريجين بجامعة عين شمس.

وتقام الورشة يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، الساعة الـ 10 صباحًا بمعمل اللغة 211، وعلى الراغبين في التسجيل؛ التوجه إلى الغرفة 219 بالدور الثاني، وتسجيل بياناته.

ويحاضر ورشة العمل الدكتورة هدي سيد المدرس بقسم الحضارة الأوروبية بكلية الآداب جامعة عين شمس والدكتورة هويدا قناوي المدرس بقسم الحضارة الأوروبية بكلية الآداب جامعة عين شمس .

وكانت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، قد أكدت أنه في إطار ما تقوم به الجامعة من جهود مجتمعية للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعا للطلاب المشاركين في المشروع.

وأضافت الدكتورة حنان كامل، أنه يتم منح الطلاب الحوافز التالية: (منح كل طالب يقوم بمحو أمية 4 أشخاص حافزًا قدره (250) جنيهًا عن كل أمي مقدمة من هيئة تعليم الكبار، فضلاً عن (50) جنيهًا من الجامعة)، ( قيام الجامعة بتحمل وسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب الذي يقوم بمحو أمية أكثر من أربعة أشخاص عن السنة الدراسية اللاحقة على قيامه بمحو الأمية كحافز إضافي له ) .

وشددت عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، على التأكد من محو أمية 4 أفراد للطلاب للحصول علي شهادة التخرج، لافتة إلى أن محو أمية 4 أفراد مطلب أساسي للحصول على شهادة التخرج.

جامعة عين شمس كلية الاداب ورش عمل مجانية مهارات التحدث اللغة الإيطالية Jobs Education

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