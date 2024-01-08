هدى زكريا تكشف تفاصيل مذبحة كفر قاسم ودير ياسين والهدف منها

قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي، إن مذبحة كفر قاسم، ودير ياسين في 1956، كان هناك تعمد فيها واستفادت منها عصابات الهاجاناة الصهيونية وكانت مكونة من 60 ألف مقاتل.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المذبحة كانت مدبرة ومرتبة بفعل فاعل من دول أوروبا وكان لهم غرضين منها الأول هو التخلص من فائض اليهود لديهم لأنهم يمثلون خطرًا على الطبقة البرجوازية.

الغرض الثانى

وتابعت، أن الغرض الثاني هو زرعهم كشوكة في ظهر العرب الذين يطالبون بالتحرر من الاستعمار.

وأشارت إلى أن الوطن لدينا مقدس ونضحي بحياتنا من أجله، ولكن حسن البنا، أراد ضرب المقدس بمقدس آخر، عندما قال "ما الوطن إلا قطعة من تراب عفن وأنه من الممكن أن يحكمنا شخص من ماليزيا"، وذلك من باب ضرب الوطنية.

https://fb.watch/pqRiuPs4pm/?mibextid=RtaFA8