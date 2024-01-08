صواريخ باليستية.. روسيا تشن هجوما جويا على كافة أنحاء أوكرانيا

قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت هجوما صاروخيا واسع النطاق على عدد من المناطق الأوكرانية في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، مضيفا أن جميع أنحاء البلاد تحت إنذار الضربات الجوية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، كتبت القوات الجوية الأوكرانية على تطبيق "تليجرام": "كييف، احتموا!"، مشيرة إلى أن العاصمة مهددة بهجوم صواريخ باليستية.

وقال مسؤولون عسكريون أوكرانيون في كريفي ريه وزابوريجيا وخاركيف ودنيبروبتروفسك وخملنيتسكي إن مدنهم أيضا تواجه "هجوما صاروخيا كبيرا" تشنه روسيا.

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن هجوم روسيا على أوكرانيا يمكن هزيمته.

وقال زيلينسكي إن الوضع في ساحة المعركة في هذا الوقت لا يزال مستقرا نسبيا.

وأضاف زيلينسكي، خلال مؤتمر في السويد عبر رابط فيديو، أنه “حتى روسيا يمكن إعادتها للالتزام بالقانون الدولي. يمكن هزيمة عدوانها”، وفقا لوكالة “رويترز”

وأوضح أن الحرب في أوكرانيا لفتت الانتباه إلى أن أوروبا يجب أن تطور الإنتاج المشترك للأسلحة لضمان قدرة القارة على "المحافظة على نفسها" في ظل أي ظرف عالمي قد يطرأ.