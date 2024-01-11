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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح للحفاظ على التوازن الهرموني فى جسمك

التوازن الهرموني
التوازن الهرموني

يشعر الكثير من الأشخاص بالرغبة فى الحفاظ على التوازن الهرموني من أجل الحفاظ على الوزن وعدم اكتساب الوزن الزائد .

ومن أجل موازنة الهرمونات يجب اتباع بعض التعديلات في نمط الحياة، والأكلات الغذائية، والأدوية، وفقا لموقع "فري ويل هيلث" التى تتمثل فيما يلي :

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نصائح للحفاظ على التوازن الهرموني فى جسمك 

الحمية الغذائية المتوازنة: تأكد من تناول وجبات غذائية صحية ومتوازنة تشمل مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية والمصادر الجيدة للدهون الصحية، قد تساعد الأطعمة الغنية بالألياف والمضادات الأكسدة في دعم التوازن الهرموني.

الحد من التوتر وإدارة الضغوط: التوتر النفسي والضغوط اليومية يمكن أن يؤثران سلبًا على التوازن الهرموني. جرب تقنيات التأمل والاسترخاء وممارسة التمارين الرياضية بانتظام للتخفيف من التوتر وتعزيز الصحة العقلية.

النوم الجيد: يلعب النوم الجيد دورًا هامًا في التوازن الهرموني. حاول الحصول على كفاية النوم لمدة 7-9 ساعات في الليل. قم بتهيئة بيئة النوم المريحة وممارسة الروتين اليومي للنوم لتحسين جودة نومك.

ممارسة النشاط البدني: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد في تحسين التوازن الهرموني،اختر نشاطًا يناسبك مثل المشي أو الركض أو رياضة اليوغا أو التمارين القوية، ينصح بممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.

تجنب المواد الكيميائية الضارة: قد تؤثر المواد الكيميائية الضارة الموجودة في بعض المنتجات الاستهلاكية والتجميلية على التوازن الهرموني،حاول استخدام المنتجات الطبيعية والعضوية وتجنب المواد الكيميائية الضارة قدر الإمكان.

استشارة الطبيب: إذا كنت تعاني من أعراض متكررة أو مشاكل هرمونية مزمنة، فمن المهم استشارة الطبيب المختص.  

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