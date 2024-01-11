عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الخميس 11 يناير 2024: جدال حاد

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 11 يناير 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

txt

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 : نجاح مهني

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 يناير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 11 يناير 2024 

تخلى عن الحجج في العلاقة وعامل شريكك بمودة، التحديات المهنية ستجعلك أقوى، سيكون هناك رخاء اليوم وستكون الصحة العقلية والجسدية جيدة.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي 

كن حذرًا أثناء الجدال مع الشريك، حيث أن بعض العبارات قد يساء فهمها، قضاء المزيد من الوقت مع الحبيب وحل جميع المشاكل الموجودة، يمكنك أيضًا أخذ زمام المبادرة لتقديم الحبيب للعائلة. 

توقعات برج الثور صحيا

كن حذرًا دائمًا بشأن الأمراض البسيطة واستشر الطبيب عند الضرورة، أولئك الذين لديهم تاريخ من مشاكل القلب سيرون النصف الثاني من اليوم بالغ الأهمية.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

 تجنب الحجج في المكتب وتأكد أيضًا من بقائك في كتاب الإدارة الجيد، بالنسبة لرجال الأعمال، هذا هو الوقت المناسب للمغامرة في مشاريع جديدة وتوسيع الشراكات. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

 النصف الثاني من اليوم جيد لشراء المجوهرات أو الأجهزة الإلكترونية للمنزل، سيجد بعض مواليد برج الثور أيضًا ثروة في سوق الأوراق المالية اليوم، قد تفكر في التبرع بثروتك للجمعيات الخيرية.

برج الثور برج الثور اليوم برج الثور اليوم مهنيا برج الثور صحيا برج الثور وحظك اليوم توقعات الابراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

كأنه مايوه.. ميريام فارس تظهر بفستان في آخر حفلاتها

خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة| منخفض جوي وانخفاض الحرارة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الخطيب.. تفاصيل

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أهم دعاء في هذه الأيام.. ردده مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي

موضوعات متعلقة

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 : تأجيل الاستثمار

برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 : مشكلات مالية

برج السرطان.. حظك اليوم الأربعاء 10 يناير 2024.. تجنب الإقراض

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 10 يناير 2024.. راقب صحتك

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 : نجاح مهني

برج الحمل.. حظك اليوم الاربعاء 10يناير 2024.. حل الخلافات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 يناير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 : مسؤوليات جديدة

ترشيحاتنا

سياسات «انتحارية».. الألمان يتمردون بعد تدمير إدارة بايدن مصدر برلين الرئيسي للغاز

وزير خارجية العراق: مفاوضات سحب القوات الأمريكية من البلاد ستبدأ قريبا

أمير توفيق كلمني.. دونجا يكشف عن مفاوضات الأهلي معه

بعد جعفر العمدة.. محمد رمضان يصدم الجمهور بقرار مفاجئ

الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي

اسم وجنسية المنفذ.. إيران تعلن تفاصيل العملية الإرهابية في كرمان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر.. نور الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

فرو وملابس جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة| شاهد

أسرة أسترالية تتعرض لصدمة مروعة لوجود كائن غير متوقع في المنزل|تفاصيل كاملة

فيديو

حقيقة زواج ملك قورة ورد فعل والدتها.. فيديو

فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

بـ«تاتو» أمام الكعبة.. زوجة المخرج مجدي الهواري تثير الجدل أثناء أدائها العُمرة|فيديوجراف

وفاء عامر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل أولاد الحاج متولي..اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ