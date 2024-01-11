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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا: نبني تشكيل الزمالك على حمزة المثلوثي

صدى البلد

أشاد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك بحمزة المثلوثي، زميله في الفريق، مُشيرًا إلى أنه نجح في تحويل الانتقادات إلى إشادات.

 

وقال محمود عبد الرازق شيكابالا في تصريحات لبرنامج الريمونتادا عبر قناة المحور: "حمزة المثلوثي نعتبره قائد من قادة الزمالك".

 

وأضاف: "لا أحتاج للحديث عن المثلوثي في كرة القدم، فإمكانياته واضحة الآن.. لقد تعرض لانتقادات كثيرة في البداية، ولكن ذلك تحول إلى إشادات حاليًا".

 

وتابع: "حمزة المثلوثي لم يلعب كرة قدم لمدة 9 أشهر قبل بدايته مع الزمالك، وكان يحتاج للوقت للدخول في الفريق، وهو من أفضل لاعبي الفريق حاليًا، ونبني عليه تشكيل فريق الزمالك".

 

وواصل: "لاعب كرة القدم إمكانياته تظهر من لمسته للكرة، ولكن أحيانًا اللاعب يحتاج للوقت من أجل الدخول في الأجواء واستعادة الحالة الفنية والبدنية، وهذا ما حدث مع حمزة المثلوثي".

 

وأتم محمود شيكابالا تصريحاته قائلًا: "كنا نعلم أن المثلوثي سيصنع الفارق مع الزمالك عند عودته لحالته، لذا جميع نجوم الفريق تحدثوا معه عند بدايته مع الزمالك".

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