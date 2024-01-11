أخبار التكنولوجيا.. تابلت جديد من Lenovo للفئة المتوسطة.. كيف تقلل من استخدام باقة النت

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بأقل من 6000 جنيه..تابلت جديد من Lenovo للفئة المتوسطة

أحدث أجهزة اللوحي بنظام Android من Lenovo هو Tab M11 (2024)، ويأتي بورقة مواصفات مذهلة مقابل 180 دولارًا فقط.

عروض يناير..خصم كبير على موبايل شاومي ريدمي الجديد

يبرز هاتف Redmi K70 Pro في عالم الهواتف الذكية، حيث يمزج بسلاسة بين التقنية المتقدمة والتصميم الموجه نحو المستخدم. اكتشف الإمكانيات الكاملة لـ Redmi K70 Pro مع عرض حصري على Giztop. احصل على K70 Pro مقابل 499 دولارًا فقط!

بعد ارتفاع أسعار الباقات..كيف تقلل من استخدام باقة النت؟



مع ارتفاع أسعار باقات الإنترنت في الآونة الأخيرة، أصبح من الضروري إيجاد طرق لتقليل استخدامها. فهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك، دون التضحية بالراحة أو الاستفادة من الإنترنت.

أفضل ساعة ذكية من شاومي تنافس Apple Watch..بسعر أرخص بكتير

تُعرف شاومي بتقديمها لمنتجات عالية الجودة بأسعار معقولة، وساعاتها الذكية ليست استثناءً. في الآونة الأخيرة، أطلقت الشركة ساعة Mi Watch S1 Pro، والتي تُعد من أفضل ساعاتها الذكية حتى الآن.

مبتتكسرش ..أمتن موبايلات بسعر مناسب جدا



في عالم الهواتف الذكية الذي يتغير باستمرار، أصبح من المهم إيجاد هاتف يلبي احتياجاتك ويدوم طويلاً. إذا كنت تبحث عن هاتف متين وقوي بسعر مناسب، فهناك العديد من الخيارات المتاحة لك.