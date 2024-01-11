الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.. «كثافات بالهرم ورمسيس»|فيديو

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

كثافات مرورية في شارع الهرم تزداد مع ساعات الذروة الصباحية

ويشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية، وكذلك الأمر في شارع رمسيس ولكن تقل الكثافات تدريجيا وصولا لمنطقة غمرة، كما توجد كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو المتجه من المهندسين، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، وتوجد كثافات نسبية لدى منطقة الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية، وأيضا في الكورنيش من المظلات حتى وسط البلد.

هناك كثافات مرورية في شارع الهرم تزداد مع ساعات الذروة الصباحية، بينما باق شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، كما أن هناك كثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وأيضا في شارع فيصل تبدأ من محطة المريوطية وحتى كوبري فيصل.

وبالنسبة للحالة المرورية في محافظة الإسكندرية، تظهر كثافات مرورية أعلى كوبري ستانلي، كما توجد كثافات مرورية متفاوتة لدى الإشارات بطول الكورنيش، أما باق الشوارع الجانبية تظهر عليها سيولة مرورية نسبية.