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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شخصية مشهورة.. معجب يفاجئ هيفاء وهبي في موقف غريب ويبكي بشدة لرؤيتها

هيفاء وهبي مع البلوجر
هيفاء وهبي مع البلوجر أحمد عبلة

قالت الإعلامية نهاد سمير، إنه كان هناك فيديو أمس للفنانة هيفاء وهبي مع أحد معجبيها، والذى بمجرد رؤيتها بكي بشكل هيستيري أمامها.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن المعجب قال لـ هيفاء وهبي أنه سعيد جدا أنه رأها، معقبة أن الفنانة هيفاء وهبي حاولت من تهدأته قائلة أيضا أنها سعيدة لرؤيته.

وتابعت الإعلامية نهاد سمير: “بعدما قمنا ببحث وحبينا نعرف من المعجب الولهان بهيفاء وهبي تم إكتشاف أنه البلوجر أحمد عبلة وهو شخصية مشهورة جدا على السوشيال ميديا ودائما متعود مقابلة الكثير من المشاهير والفنانين.. ولكن حبه لـ هيفاء وهبي كان مختلف جدا”.

الإعلامية نهاد سمير هيفاء وهبي صباح البلد الفنانة هيفاء وهبي “صدى البلد أحمد عبلة

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