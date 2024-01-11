تحقيقا لرؤية مصر 2030|خبير يشيد بدور التعليم العالي في دعم ملف البعثات الدراسية

أكد الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، الخبير التعليمي، أن قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يلعب دورًا مهمًا في تحقيق رؤية مصر المستقبلية 2030، وتعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم العالي العالمية، من خلال إطلاق برامج الابتعاث الخارجية والمتابعة العلمية للدارسين المصريين، ويسهم بشكل فعال في تحقيق أحد العناصر المهمة لقوة مصر الناعمة في الخارج، وهي جذب الكوادر الشابة المصرية المتميزة وتأهيلها على أعلى مستوى لتكون روادًا في ميادين العلم والبحث والتنمية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ السابق، أن القطاع يولي اهتمامًا خاصًا لمتابعة الدارسين المصريين في الخارج، حيث يسعى إلى توفير بيئة دراسية ملائمة وتطوير الأنشطة الأكاديمية والثقافية لضمان تحقيق أقصى استفادة من التجربة الدراسية الدولية.

وشدد الخبير التربوي، على أهمية تعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية الدولية من خلال إبرام الاتفاقيات والشراكات مع مؤسسات التعليم العالي العالمية، حيث يهدف ذلك إلى فتح المجال للطلاب المصريين للتفاعل مع أحدث الابتكارات والأبحاث وبناء شبكات علمية دولية.

الاهتمام بالطلاب الوافدين

أكد الخبير أن تطوير قطاع الشؤون الثقافية والبعثات يعزز العلاقات المصرية مع دول العالم المختلفة، ويعكس التزام مصر بتحقيق التفاعل والتبادل الثقافي مع المجتمع الدولي، وربط أبناء الوطن المغتربين بالوطن من خلال فعاليات ثقافية وأكاديمية، مما ساهم في تعزيز الانتماء وتعزيز التواصل، وتسويق منظومة التعليم العالي المصرية بنجاح، مما يؤدي إلى زيادة أعداد الطلاب الوافدين في مختلف المراحل الدراسية.

مبادرة ادرس في مصر

ولفت إلى أنه تم التركيز على تسويق مبادرة "ادرس في مصر" كجزء من استراتيجية التعليم العالي في مصر، موضحًا هذه المبادرة تهدف إلى جذب طلاب الخارج للاستفادة من الفرص التعليمية المميزة في مصر.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأهداف التي تسعى وزارة التعليم العالي إلى تحقيقها، منها:

تأهيل القوى البشرية المصرية من خلال الابتعاث الخارجي:

تسعى قطاع البعثات إلى تأهيل القوى البشرية المصرية من خلال الابتعاث الخارجي، وذلك من خلال توفير الفرص للطلاب والباحثين المصريين للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، مما يساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وإعدادهم للحياة العملية.

تعزيز العلاقات الثقافية مع الدول الأخرى:

تسعى قطاع البعثات إلى تعزيز العلاقات الثقافية مع الدول الأخرى، وذلك من خلال إبرام الاتفاقيات العلمية والأكاديمية مع هذه الدول، مما يساهم في تبادل الخبرات العلمية والثقافية بين مصر والدول الأخرى.

مد جسور التواصل مع أبناء الوطن المغتربين:

تسعى قطاع البعثات إلى مد جسور التواصل مع أبناء الوطن المغتربين، وذلك من خلال تقديم الدعم لهم، وتحفيزهم على العودة إلى مصر والمساهمة في بناءها.