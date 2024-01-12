عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على شروط التقديم بالمنح الدراسية المقدمة من دولة المجر

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس).

txt

كل ما تريد معرفته عن مسابقة اللجنة الوطنية للرياضيات.. تفاصيل التقديم

txt

تنسيق الجامعات الخاصة الترم الثاني 2024.. تفاصيل التقديم والتخصصات المتاحة

أوضح الدكتور عبد الله سامى المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين أن المنح مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه باللغة الإنجليزية وفي أى من تخصصات الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي وكذا  في أى مجال من مجالات الاهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

وأشار إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات هو يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

وللمزيد من المعلومات عن مجالات المنحة وطريقة التقدم، برجاء زيارة الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/207

واستقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس،  السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة بحضور الدكتورى شهيرة سميرة المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي ، والدكتورة شيرويت الاحمدي مدير إدارة الوافدين، والدكتور كريم البطوطي وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب.

واشاد السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة بالعلاقة الوطيدة بين الاردن وجامعة عين شمس علاقة التي تعد من اكثر الجامعات المصرية التي يلتحق بها الطلاب الاردنيين خاصة كليتي الطب، طب الاسنان.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين علي تفوق الطلاب الاردنيين في الدراسة والتزامهم ، متمنيا زيادة الاعداد مستقبلا.

كما اثني الدكتور عبد الله الحراحشة المستشار الثقافي الاردني على السمعة الطيبة والمتميزة التي تحظي بها جامعة عين شمس وسط المجتمع الأردني.

شهد اللقاء بحث سبل التعاون والشراكات مع الجامعات الاردنية وخاصة مراكز التحكيم مع كليات الحقوق وتبادل اعضاء هيئه التدريس، وكذلك الاطمئنان علي الطلاب الاردنيين بالجامعة .

دولة المجر جامعة عين شمس مكتب رعاية المبعوثين المنح التنافسية هيئة تمبس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم|سعر الذهب يخالف التوقعات مجددا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

30 جنيهًا| تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن لليوم الثاني.. وهذا ثمن البيض

مفاجأة تحقيقات أمن الدولة..رئيس شركة المياه تزوج الوسيطة عرفيا بعد علاقة غير شرعية

الداخلية تزف بشرى سعيدة للمواطنين

عواصف رملية وترابية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكبر مصنع في العالم| حكاية هرم مصر الرابع.. والافتتاح الشهر المقبل

لاعب سوبر | الأهلي يقترب من ضم مدافع جديد "تفاصيل"

قفزة في أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة بمصر.. اعرف سعر الجرام عيار 21

موضوعات متعلقة

توجيهات مهمة من ألسن عين شمس للطلاب بشأن امتحانات منتصف العام 2024

كيف تسهم الأنشطة الرياضية في بناء قادة المستقبل؟ خبير يجيب

خبير تربوي يكشف فوائد إنشاء نوادٍ رياضية في الجامعات المصرية

خبير تعليم يشيد بتحول الأنشطة الطلابية إلى محطة للتألق في الجامعات المصرية

ترشيحاتنا

بعد الهجوم الأمريكي البريطاني في اليمن.. الصين تدعو لتهدئة جميع الأطراف

تحقيقات موسعة في إصابة ٩ من أسرة واحدة بانفجار أسطوانة غاز بالصف

علام: «محامين الأقصر» ستكون تجرية لدخول جميع النقابات في منظومة التأمين الصحي الشامل

نهضة غير مسبوقة.. القصير: طفرة في الصادرات الزراعية تجاوزت 7 ملايين طن

الرعاية الصحية تطلق منظومة لوحات مؤشرات الأداء المحدثة لحظيا

نريد حلا.. فرنسا تدين هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السكر ووجع البطن| جمال شعبان يفجر مفاجآت عن سر انتشار الجلطات بين الشباب

طريقة عمل فطائر باف باللحم.. سهلة ولذيذة

مي عمر تستعرض رشاقتها بإطلالة مثيرة للجدل| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 12 يناير.. إطلالات شاهيناز ستار ميكر

فيديو

حدوتة: عمر كمال مكنش معروف قبل بنت الجيران و"مخصماك" اتظلمت في الأول

استعدوا.. الشيطان يقترب من الأرض في هذا الموعد.. فيديو جراف

تبرأوا منها ومنعوها من الغناء.. قصة شقيقة شيرين عبدالوهاب الوهمية

ارتبطت بشخصية بارزة.. حقيقة زواج الفنانة ملك قورة ورد فعل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ