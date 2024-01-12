تعرف على شروط التقديم بالمنح الدراسية المقدمة من دولة المجر

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس).

أوضح الدكتور عبد الله سامى المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين أن المنح مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه باللغة الإنجليزية وفي أى من تخصصات الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي وكذا في أى مجال من مجالات الاهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

وأشار إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات لإدارة البعثات هو يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024.

وللمزيد من المعلومات عن مجالات المنحة وطريقة التقدم، برجاء زيارة الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/207

واستقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة بحضور الدكتورى شهيرة سميرة المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي ، والدكتورة شيرويت الاحمدي مدير إدارة الوافدين، والدكتور كريم البطوطي وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب.

واشاد السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة بالعلاقة الوطيدة بين الاردن وجامعة عين شمس علاقة التي تعد من اكثر الجامعات المصرية التي يلتحق بها الطلاب الاردنيين خاصة كليتي الطب، طب الاسنان.

وأكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين علي تفوق الطلاب الاردنيين في الدراسة والتزامهم ، متمنيا زيادة الاعداد مستقبلا.

كما اثني الدكتور عبد الله الحراحشة المستشار الثقافي الاردني على السمعة الطيبة والمتميزة التي تحظي بها جامعة عين شمس وسط المجتمع الأردني.

شهد اللقاء بحث سبل التعاون والشراكات مع الجامعات الاردنية وخاصة مراكز التحكيم مع كليات الحقوق وتبادل اعضاء هيئه التدريس، وكذلك الاطمئنان علي الطلاب الاردنيين بالجامعة .