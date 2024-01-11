خبير اقتصادي: هناك قطاعات مستفيدة من تراجع قيمة الجنيه

كشف الخبير الاقتصادي أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي العربي الإفريقي، أن هناك قطاعات مستفيدة من تراجع قيمة الصرف وهي القطاعات التي تصدر للخارج وتكون منتجاتها بالجنيه ومدخلاتها دولارية.

وأضاف فودة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أرقام وأسواق" على فضائية أزهري، أن هذه القطاعات تتعاظم أرباحها، مثل قطاع الأسمدة وقطاع البتروكيماويات وقطاع الأدوية، وبعض الأسهم في قطاع المواد الغذائية والموارد الأساسية.

وتوقع أن تكون هذه القطاعات واعدة خلال العام الجاري 2024، وكذلك الأسهم التي يتم تداولها بالدولار، فالسهم الذي يتم تداوله بالدولار يكون استثمارا مزدوجا، حيث يحفظ قيمته بالدولار وفي نفس الوقت يحصل على أرباح من صعود هذه الأسهم.