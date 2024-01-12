ننشر جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول بالقاهرة

أصدرت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، بيانا رسميا عاجلا حسمت خلاله موعد بدء امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه من المقرر أن تستمر امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة خلال الفترة من السبت القادم الموافق 13 يناير 2024 حتى الأربعاء 14 يناير 2024.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة

وأعلنت منذ قليل مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة المقرر انطلاقه السبت القادم ، وجاءت تفاصيله كالتالي:

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024

السبت 13 يناير 2024 : تطبيقات الرياضيات + الجغرافيا

الاثنين 15 يناير 2024 : اللغة الأجنبية الأولى + الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

الأربعاء 17 يناير 2024 : اللغة الأجنبية الثانية + الفيزياء + التاريخ

الإثنين 22 يناير 2024 : اللغة العربية + الفلسفة والمنطق + الأحياء

الأربعاء 14 يناير 2024 : الكيمياء + علم النفس والاجتماع

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة في بيانها الرسمي الصادر منذ قليل : أنه سوف يتم عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة ورقيا وفقا للمواعيد والازمنة الواردة بالجدول ، وذلك لطلاب المنازل والطلاب الذين تعرضوا لمشاكل تقنية ، وطلاب المدارس الذين لم يتسلموا التابلت ، وطلاب المدارس التي لا يتوافر بها شبكة انترنت

كما أضافت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة في بيانها : أنه سوف يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة

وشدد مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على أنه لن يتم عقد أي من امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة يوم السبت الموافق 20 يناير 2024

خطوات تجهيز التابلت لعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة “الإلكترونية”.

قالت المدارس الثانوية لطلاب الصف الثاني الثانوي ، هناك بعض التحديثات الضرورية التي يجب مراجعتها و تنفيذها على تابلت الطلاب لجميع طلبة الصف الثاني الثانوي دفعة 2024.

حيث تم التأكيد على ضرورة التأكد من تحديث البرامج علي اخر تحديث ، وأوضحت المدارس الثانوية أن خطوات تحديث برامج التابلت لطلاب الصف الثاني الثانوي تتمثل في :

الضغط علي الإعدادات (settings)

اختيار تحديث البرامج(software update)

اختيار التحميل والتنزيل (download and install)

لو تم التحديث لآخر إصدار ستظهر شاشة (your software is up to date)

كما شددت المدارس الثانوية على ضرورة قيام طلاب الصف الثاني الثانوي، بالتأكد من تحديث تطبيق Knox manage على التابلت من خلال الخطوات التالية :

افتح برنامج النوكس

اختر reload policy

اضغط على About

اضغط على update

تأكد من آخر تحديث هو Agent 23.12(2.6.3.08)

كما تم التأكيد على طلاب الصف الثاني الثانوي ، بضرورة التأكد من نزول جميع البرامج على التابلت وذلك خلال التالي:

الدخول علي المتجر (play store)

التأكد من ان جميع التطبيقات اسفلها كلمة (installed)

التأكد من وجود احدث تطبيق وهو AnyConnect على أن يكون مفعل على التابلت وحالته Umbrella.... protected

وتم التنبيه على طلاب الصف الثاني الثانوي أيضاً ، بضرورة إلغاء خاصية السطوع التلقائي للشاشة من التابلت بالخطوات التالية :

اضغط علي الضبط او Settings

ثم اضغط على display او الشاشة

قم بزيادة السطوع او brightness إلى ما قبل الخط الأحمر ثم اضغط على ايقاف السطوع التلقائي او auto brightness او اسحب الستارة وعدل السطوع المناسب واضغط على إلغاء السطوع التكيفي ثم اضغط على تم

ونصحت المدارس الثانوية طلاب الصف الثاني الثانوي ، بضرورة إطالة زمن توقف الشاشة إلى 30 دقيقة من خلال الخطوات الاتية :

اضغط علي apps او التطبيقات

اضغط على settingsاو الضبط

ثم اضغط على display او الشاشة

ثم اضغط screen timeout أو زمن توقف الشاشة

ثم اختر اخر اختيار 30 minute

وشددت المدارس الثانوية أيضا على ضرورة تحديث منصة swift Assess لآخر إصدار وهو 1.8.19 ، وتحديث الأندرويد وتحديث البرامج والتطبيقات، وتحميل تطبيق Any Connect، مع ضرورة الاحتفاظ بأن يكون التابلت أونلاين على شبكه الوايفاي لتلقي آخر التحديثات من الوزارة.