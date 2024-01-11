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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جرينوف وبنادق آلية وخرطوش.. تفاصيل مطاردة الشرطة لعناصر إجرامية بأسيوط

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة تضم (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة محكوم عليهم بالسجن المؤبد والإعدام فى قضايا "قتل عمد – خطف – استعمال قوة - سلاح نارى") مُتخذين من إحدى القرى بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

 وباستهدافهم بقوة أمنية برئاسة قطاع الامن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتمت السيطرة على الموقف، وأسفر التعامل عن مصرعهم .

وعثر بحوزتهم على (2 رشاش جرينوف – 11 بندقية آلية – 48 خزينة - 10 بنادق خرطوش - 46 فرد محلى - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - قنبلة يدوية - ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بداخلها الأدوات المستخدمة فـى تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية - 11 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام - 3 كيلو جرامات لمخدر الأفيون - 300 قرص مخدر - ميزان حساس – مبلغ مالى - هواتف محمولة - 4 دراجات نارية "بدون لوحات") .

كما أُصيب خلال التعامل (ضابط وفرد شرطة) من قوة قطاع الأمن المركزى وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج . 

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (3 ملايين جنيه). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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