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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

احترس من ارتكاب هذا الفعل في شهر رجب .. الأزهر للفتوى يحذر منه

صدى البلد

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد بالكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أنها ذكرت عن شهر رجب الهجري خمس حقائق ومعلومات، منوهًا بأن هناك فعل نهانا عنه الله تعالى في رجب على وجه الخصوص.

وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن شهر رجب هو الشهر السابع من شهور السنة الهجرية ، وأحد الأشهر الحُرم، التي نهى الله تعالى عن الظلم فيها، فقال الله تعالى: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» الآية 36 من سورة التوبة.

وأضاف أنه يطلق عليه رجب «الأصم» و«الفرد»؛ لأنه انفرد عن بقية الأشهر الحُرُم، حيث جاءت متواليات فيما جاء هو منفردًا ، كما يسمى برجب مُضر لأن قبيلة مُضر كانت تعظمه، ويتميز شهر رجب عن باقي الشهور بوقوع بوقوع معجزة الإسراء والمعراج يوم السابع والعشرين منه على المشهور.

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هل دعاء شهر رجب مستجاب
ورد ذلك عن سلفنا الصالح؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «خمس ليال لا يرد فيهن الدعاء: ليلة الجمعة، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة العيد، وليلة النحر». رواه البيهقي في "شعب الإيمان».

ونقلت قول الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه "الأم" (1/ 264): «وبلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء يستجاب في خمس ليال في ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان»، الأمر في الدعاء واسع؛ لعموم قول الله تعالى: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم» (غافر: 60)، وقال تعالى: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان»

روي‏ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رأى هلال رجب قال: «اللهم بارك‏ لنا في‏ رجب‏ وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، وحفظ اللسان، وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع و العطش».

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دعاء شهر رجب مكتوب


يوجد عدد من الأدعية المأثورة الدعاء بها، خاصة في شهر رجب، حيث إن شهر رجب له فضل كبير، ومن الأدعية التي يستحب الدعاء بها في شهر رجب :


1- « اللهم بارك‏ لنا في‏ رجب‏ و شعبان، و بلغنا شهر رمضان، و أعنا على الصيام و القيام، و حفظ اللسان، و غض البصر، و لا تجعل حظنا منه الجوع و العطش».

 

2- « اللهم اعصمني من كل سوء، ولا تاخذني على غرة، ولا على غفله، ولا تجعل عواقب أمري حسرة وندامة».

 

3- « يا من أرجوه لكل خير ، و آمن سخطه عند كل شر ، يا من يعطي الكثير بالقليل ، يا من يعطي من سأله ، يا من يعطي من لم يسأله و من لم يعرفه تحننا منه و رحمة ، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا ، و جميع خير الآخرة ، و اصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا و شر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت ، و زدني من فضلك يا كريم». 

شهر رجب دعاء شهر رجب مكتوب هل دعاء شهر رجب مستجاب

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