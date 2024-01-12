ماذا تعرف عن السفن والغواصات الأمريكية المستخدمة في قصف اليمن اليوم؟

قصف الجيشان الأمريكي والبريطاني، اليوم الجمعة، أكثر من عشرة مواقع يستخدمها الحوثيون في ضربة انتقامية واسعة النطاق باستخدام صواريخ توماهوك التي تطلقها السفن الحربية والطائرات المقاتلة، حسبما قال العديد من المسؤولين الأمريكيين لوكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف المسؤولون أن الأهداف العسكرية شملت مراكز لوجستية وأنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الأسلحة.

ويتواجد في البحر الأحمر، عدد كبير من الأصول الأمريكية بالقرب من من السواحل الغربية لليمن والتي ينشط فيها الحوثيون، حيث يتواجد بجنوب البحر الأحمر حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور، وطراد من فئة تيكونديروجا، بالإضافة لخمسة مدمرات صواريخ موجهة من فئة أرلي بيرك، فيما يشمل هذا العدد المدمرات المخصصة لمجموعة مرافقة حاملة الطائرات إيزنهاور بالإضافة للمدمرات الإضافية التي تم إرسالها الفترة الماضية لتأمين حركة الملاحة الدولية بجانب عدد من سفن الدعم والإمداد اللوجيستي التي توفر الذخائر والمؤن والوقود للمجموعة القتالية البحرية.

وتتسلح جميع قطع السطح القتالية التابعة للبحرية الأمريكية - طراد ومدمرات - بأعداد كبيرة من صواريخ الكروز من طراز توماهوك، والتي تم استخدامها في القصف داخل اليمن. إلي جانب المجهود الجوي الذي توفره حاملة الطائرات إيزنهاور من خلال اسراب الطائرات المقاتلة المتمركزة علي متنها من مقاتلات من طراز F-18 سوبر هورنيت.

بخلاف هذا، وبحسب تقارير غربية، يرجح أنه لايزال يتواجد بجنوب البحر الأحمر أو بالقرب من خليج عدن الغواصة النووية الأمريكية من فئة أوهايو كلاس والتي وصلت إلي البحر الأحمر مطلع شهر نوفمبر الماضي، والتي تتسلح بعدد 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك.

على جانب آخر، لا تمتلك المملكة المتحدة حاليًا أصول عسكرية في البحر الأحمر قادرة علي توجيه ضربات مباشرة لجماعة الحوثي، حيث يتواجد فقط قطع بحرية مخصصة بشكل أساسي لمهام الدفاع الجوي، لذلك اعتمدت بريطانيا في مشاركتها علي المجهود الجوي من خلال القواعد التي تتواجد بها مقاتلات وطائرات بريطانية بالشرق الأوسط، والأقرب لذلك هي قبرص، التي يتمركز بها مقاتلات الجيل الخامس البريطانية من طراز F-35B بجانب مقاتلات متعددة المهام من طراز يوروفايتر تايفون.

وتمثل هذه الضربات أول رد عسكري أمريكي ضد الحوثيين على حملة متواصلة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على السفن التجارية منذ بداية الحرب في إسرائيل.

ويأتي الهجوم العسكري المنسق بعد أسبوع واحد فقط من إصدار البيت الأبيض ومجموعة من الدول الشريكة تحذيرًا أخيرًا للحوثيين لوقف الهجمات أو مواجهة عمل عسكري محتمل وأكد المسؤولون الغارات شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة العمليات العسكرية.

وقال الحوثيون، الذين نفذوا 27 هجوماً باستخدام عشرات الطائرات بدون طيار والصواريخ منذ 19 نوفمبر، يوم الخميس، إن أي هجوم للقوات الأمريكية على مواقعهم في اليمن سيثير ردًا عسكريًا عنيفًا.

