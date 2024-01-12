عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توحيد الاتجاهات المرورية بشارع الغشام بالزقازيق

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه بدء العمل بالإتجاه المروري الموحد بشارع الغشام والذي يأتي في إطار خطة التطوير التي تشهدها عدة مناطق بمدينة الزقازيق بشوارع (القومية وامتداده - المشير أحمد إسماعيل - فلل الجامعة - طلبة عويضة - الأمن الغذائي) .

أشار المحافظ الي أن خطة المحافظة لتوحيد الاتجاهات المرورية جاءت بعد أعمال تطوير وتوسعة ورصف مكبرة شهدتها هذه المناطق وذلك لتخفيف حدة الإزدحام وتحقيق سيولة مروريه خاصة في أوقات الذروة ومنعا للتكدسات لتسهيل حركة المارة والسيارات.

اوضح المحافظ أن شارع الغشام تم تخطيطه وتوحيد اتجاه وتركيب المطبات الصناعية ليستوعب الكثافات المروريه وحركة السيارات القادمة من ناحيه موقف المنصورة و المتجهة الي شارع طلبه عويضه اتجاه محور الرمليه وشارع السلام ، مناشداً المواطنين وقائدي السيارات الالتزام بتوحيد الاتجاه وعدم المخالفة لمساعدة رجال المرور للقيام بمهام عملهم ومنعاً لحدوث أزمات مرورية ينتج عنها إعاقة حركة السيارات.

ثمن المحافظ دور رجال المرور لتحقيق الانضباط داخل مدينه الزقازيق ومنع سير التوكتوك في الشوارع الرئيسية وتفعيل دور لجان المتابعة والأكمنه والحملات المتمركزة في ٦ مناطق (التحرير - الصاغة- الزراعة - المحافظة - القومية شارع عمر شاهين) والسماح لهذه المركبه بالسير فقط بالشوارع الجانبية والأحياء والمناطق الشعبية.

أكد المحافظ إستكمال خطة التطوير وتخطيط الشوارع وتوحيد الاتجاهات المرورية بباقي الشوارع سالفة الذكر والتي شهدت مؤخرا أعمال الرصف التوسعة.

أعمال تطوير الامن الغذائي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشوارع الرئيسية المشير أحمد إسماعيل المناطق الشعبية المطبات الصناعية بالزقازيق حركة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشيقة رئيس مياه شرب أسوان تعترف : أقمنا علاقة بغرفته بالفندق |خاص

مكالمات هاتفية فضحته| تفاصيل رشوة طالت مسئولًا كبيرًا بالكسب غير المشروع.. ماذا حدث؟

حل أزمة المعاش المبكر .. بشرى لمتضرري قانون التأمينات

مضطرون لهذا الإجراء | الكاف يوجه صدمة لـ الزمالك

نبأ غير سار| الاتحاد الإفريقي يعلن أزمة جديدة تواجه الأهلي الفترة المقبلة

صندوق النقد يحسم الجدل| وثيقة تكشف سعر الدولار المتوقع في مصر خلال 2024.. ماذا عن التعويم؟

حريق هائل يلتهم مطعم شهير في التجمع الخامس| فيديو

دعاء أول ليلة من رجب.. ردده يقضى حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

الاتفاق السعودي: الزمالك لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات

فضل شهر رجب في شريعة الإسلام.. اعرف مكانته عند العرب

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

مفاجأة غير سعيد لتجار الدولار

غلق باب الترشح للإشراف على حج الجمعيات 16 يناير| اعرف الشروط

أفضل صفقة للشباب.. موبايل أوبو Oppo ينافس الفلاجشيب بسعر مناسب جدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. أهالي الشرقية يرحبون بالمطربة شمس الكويتية بحفاوة

توقف عن تناول القهوة فورًا.. في هذه الحالة

مرصع بالكريستالات.. سعر صادم لفستان زينة في السعودية

توب شفاف وبنطال جلد.. ميرنا نور الدين تفاجئ متابعيها بأحدث ظهور

فيديو

سوسن بدر: لدي 3 أحفاد أكبرهم بالجامعة.. وأبكي عند مشاهدة دوري بفيلم الفرح

بلبسه يومين وأقلعه.. زوجة عصام صاصا تكشف سبب خلعها للحجاب/ فيديوجراف

أمرأة أربكت إسرائيل.. عديلة هاشم محامية تحرج العالم في محكمة العدل

مدرب الزمالك الجديد.. كيروش أم فينجادا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

اﻟﻤﺰﻳﺪ