أول رحلة له.. وزير الخارجية الفرنسي الجديد يزور أوكرانيا

يعتزم وزير الخارجية الفرنسي الجديد، ستيفان سيجورن، زيارة أوكرانيا، غدا السبت، في أول جولة خارجية له، بعد أقل من 48 ساعة من توليه منصبه في الحكومة الفرنسية الجديدة، التي يترأسها جابرييل أتال.

وقالت قناة BFMTV، نقلا عن مكتب سيجورن، إن وزير الخارجية الفرنسي الجديد "في طريقه إلى كييف" حيث سيلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ لإظهار دعم فرنسا لأوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا.

وسيعقد سيجورن، غدا السبت 13 يناير 2024، سلسلة من الاجتماعات الرسمية، بما في ذلك اجتماع مع الرئيس الأوكراني.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال وزير الخارجية الفرنسي الجديد: إن "مساعدة أوكرانيا تعني ضمان انتصار الديمقراطية".

وأشارت القناة الفرنسية إلى أن سيجورين سيزور بولندا وألمانيا.

وكان من المقرر في وقت سابق أن يلتقي زيلينسكي بوزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، التي استقالت في 11 يناير.