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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رعشة اليد بعد تناول القهوة .. طبيب يكشف السبب

رعشة اليد
رعشة اليد

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية أن رعشة اليد بعد تناول القهوة قد تكون ناتجة عن تأثير الكافيين الموجود في القهوة، مشيرا إلى أن الكافيين هو مادة منبهة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي، ويعتبر الرعشة اليدوية أحد الآثار الجانبية الشائعة لتناول الكافيين.

وأوضح شمس من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الرعشة اليدوية المرتبطة بتناول الكافيين عادة ما تكون خفيفة ومؤقتة، وتختفي بمرور الوقت. 

قد يكون للأشخاص استجابات مختلفة للكافيين، وبعضهم قد يكون أكثر عرضة للرعشة من الآخرين.

إذا كانت رعشة اليد بعد تناول القهوة تسبب لك إزعاجًا كبيرًا، يمكنك محاولة الخطوات التالية:

تقليل تناول الكافيين: قد تجرب تقليل كمية القهوة أو المشروبات الأخرى التي تحتوي على الكافيين التي تستهلكها يوميًا. يمكن أن يساعد تقليل الجرعة في تقليل الرعشة.

مراقبة الاستجابة الشخصية: قد تكون هناك حاجة لمراقبة استجابتك الشخصية للكافيين والرعشة. قد تكتشف أن هناك كمية محددة من الكافيين تتسبب في ظهور الرعشة، وبالتالي يمكنك تجنب تجاوز هذه الحدود.

الاهتمام بالتوازن الغذائي: قد يؤدي تناول وجبات متوازنة وصحية إلى تقليل تأثير الكافيين على الجسم. تأكد من تناول الطعام المغذي والمتوازن على مدار اليوم.

إذا استمرت رعشة اليد بشكل مزعج أو زادت في شدتها، فقد يكون من الأفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة واستبعاد أية أسباب أخرى محتملة للرعشة. قد يوصي الطبيب بتقييم استهلاك الكافيين واحتمالية الحساسية الشخصية لهذه المادة.

رعشة اليد الكافيين القهوة الرعشة اليدوية الجهاز العصبي المركزي ​​​​​​​health

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