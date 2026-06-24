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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انطلاق فيلم الإثارة والتشويق HUNGRY في دور العرض المصرية

فيلم HUNGRY
فيلم HUNGRY
محمد نبيل

ينطلق فيلم الإثارة والتشويق HUNGRY إلى دور العرض المصرية يوم 25 يونيو، ويأخذ الفيلم الجمهور إلى أعماق المستنقعات الغامضة في جنوب الولايات المتحدة، حيث تتحول رحلة ترفيهية حالمة إلى معركة شرسة من أجل البقاء في مواجهة أحد أخطر المفترسات الطبيعية.

تدور أحداث الفيلم وسط الطبيعة الساحرة والخطرة لمستنقعات لويزيانا، حيث تنطلق مجموعة من المصطافين في مغامرة عبر قارب هوائي بعيدًا عن المسارات المعتادة، على أمل خوض تجربة استثنائية. لكن رحلتهم تتحول سريعًا إلى كابوس، بعدما يجدون أنفسهم عالقين داخل الأراضي الرطبة المعزولة، ومن دون أي وسيلة للحصول على المساعدة، ليصبحوا هدفًا لفريسة مثالية أمام مفترس شرس يختبئ في أعماق المستنقعات. ومع تصاعد الخوف، يجد أفراد المجموعة أنفسهم مضطرين للتكاتف وتسخير كل ما لديهم من ذكاء ووسائل للبقاء، قبل أن يصبحوا الوجبة التالية لهذا الكائن المفترس.

الفيلم من تأليف وإخراج جيمس نَن، المعروف بأعماله SHARK BAIT وONE SHOT، وإنتاج بن جاك، ليجتمع الثنائي مجددًا بعد تعاونهما في ثلاثية ONE SHOT. ويستفيد نَن من أسلوبه المشحون بالتوتر والإيقاع الخانق، الذي ظهر في أعماله السابقة مثل SHARK BAIT وTOWER BLOCK، لتحويل مستنقعات لويزيانا إلى بيئة مشبعة بالرعب والفوضى المتصاعدة. كما يعزز الفيلم أجواءه المرعبة من خلال المؤثرات العملية للكائنات، التي أشرف عليها فريق 13 Finger FX بقيادة دان مارتن، المعروف بعمله في فيلم The Banshees of Inisherin.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم المخضرمين والوجوه الصاعدة، تتصدرهم ماديسون دافنبورت، التي أثبتت حضورها في أعمال مثل SHARP OBJECTS وBLACK MIRROR وIT'S WHAT'S INSIDE، إلى جانب النجم العالمي خواكيم دي ألميدا، المعروف بأدواره في FAST FIVE وDESPERADO والمسلسل الشهير SHŌGUN. ويملك دي ألميدا علاقة خاصة مع السينما المصرية، بعدما حصد جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن دوره في فيلم RETRATO DE FAMÍLIA.

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كما يشارك في البطولة ترايسي بونر، المعروفة من THE BLACK PHONE وSWEET MAGNOLIAS، وميشيل كورييل من مسلسل ، وجيم ميسكيمن الذي شارك في APOLLO 13 وBEEF، إلى جانب سامانثا كوفلان وأوليفيا بيرنستون وريفر كوداك، ليقدموا معًا مجموعة من الشخصيات التي تعكس الصراع الإنساني العنيف في مواجهة قسوة الطبيعة.

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