عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجوازات تناشد الأجانب المتواجدين في البلاد سرعة تقنين أوضاعهم

صدى البلد

طالبت وزارة الداخلية الأجانب المقيمين في البلاد بسرعة تقنين أوضاعهم ، من خلال التوجه الى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية .

وشهدت الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالعباسية، فى الفترة الماضية اقبالا كبيرا من الأجانب المقيمين في مصر من راغبي توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة.

وتقدم العديد من الأجانب المقيمين في مصر ، إلى الإدارة العامة للجوازات، للحصول على إقامة سياحة أو غير السياحة، وتقديم ما يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من عملات حرة من أحد البنوك، أو شركات الصرافة المعتمدة.

 

وطالبت وزارة الداخلية الأجانب المقيمين في مصر بصور غير شرعية، سرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد، وذلك بشروط وجود مستضيف مصري وسداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك، اعتبارا من الأول من يناير 2024.

ووجهت وزارة الداخلية رسالة عاجلة إلى الأجانب المقيمين في مصر بسرعة تقنين الأوضاع والإقامة، حيث كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارا بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على إقامة للسياحة وغير السياحة بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

وتضمن القرار إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصوره غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادرا عن رئيس مجلس الوزراء، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، حيث نص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.

وينص القانون على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة / غرامات التخلف / تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع أعداد اللاجئين في مصر، والذين يصل عددهم لأكثر من 9 ملايين لاجئ.

 

 

اقامة سياحة الادارة العامة للجوازات الهجرة والجنسية البنوك المصرية الجريدة الرسمية توفيق الأوضاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشيقة رئيس مياه شرب أسوان تعترف : أقمنا علاقة بغرفته بالفندق |خاص

مكالمات هاتفية فضحته| تفاصيل رشوة طالت مسئولًا كبيرًا بالكسب غير المشروع.. ماذا حدث؟

حل أزمة المعاش المبكر .. بشرى لمتضرري قانون التأمينات

مضطرون لهذا الإجراء | الكاف يوجه صدمة لـ الزمالك

نبأ غير سار| الاتحاد الإفريقي يعلن أزمة جديدة تواجه الأهلي الفترة المقبلة

صندوق النقد يحسم الجدل| وثيقة تكشف سعر الدولار المتوقع في مصر خلال 2024.. ماذا عن التعويم؟

حريق هائل يلتهم مطعم شهير في التجمع الخامس| فيديو

دعاء أول ليلة من رجب.. ردده يقضى حوائجك ويرزقك من حيث لا تحتسب

ترشيحاتنا

انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.. تعرف على طريقة التقديم

الجيش الأمريكي: استهدفنا موقع رادار للحوثيين في اليمن بصواريخ توماهوك

الاتفاق السعودي: الزمالك لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في الإمارات

فضل شهر رجب في شريعة الإسلام.. اعرف مكانته عند العرب

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

مفاجأة غير سعيد لتجار الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. أهالي الشرقية يرحبون بالمطربة شمس الكويتية بحفاوة

توقف عن تناول القهوة فورًا.. في هذه الحالة

مرصع بالكريستالات.. سعر صادم لفستان زينة في السعودية

توب شفاف وبنطال جلد.. ميرنا نور الدين تفاجئ متابعيها بأحدث ظهور

فيديو

سوسن بدر: لدي 3 أحفاد أكبرهم بالجامعة.. وأبكي عند مشاهدة دوري بفيلم الفرح

بلبسه يومين وأقلعه.. زوجة عصام صاصا تكشف سبب خلعها للحجاب/ فيديوجراف

أمرأة أربكت إسرائيل.. عديلة هاشم محامية تحرج العالم في محكمة العدل

مدرب الزمالك الجديد.. كيروش أم فينجادا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

اﻟﻤﺰﻳﺪ