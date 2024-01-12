مصطفى بكري: الأجهزة الرقابية انتهت من تقاريرها بشأن 15 وزارة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الأجهزة الرقابية انتهت من تقديم تقاريرها فيما يخص ما بين 13 إلى 15 وزارة مطروح إجراء تعديل بها، دون انتظار للتغيير.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه سيتم إجراء تعديل وزاري عاجل؛ لحين إجراء التغيير الشامل، يجري بمقتضاه إبعاد عدد من الوزراء الذين أخفقوا في مهامهم الموكلة إليهم خلال الفترة الماضية.

البرنامج الرئاسي

وأوضح: يكلف الوزراء الجدد بإعادة هيكلة المناصب الرئيسية في وزراتهم، بما يخدم البرنامج الرئاسي، ويعيد التوازن إلى مسار هذه الوزارات.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن اتجاهات الرأي العام التي رصدتها الأجهزة المعنية، تأمل في سرعة الإجراءات والحسم، في إطار الفترة الرئاسية الجديدة.