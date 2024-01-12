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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

10 مليارات دولار أنفقها المستخدمون في تيك توك TikTok.. ما القصة ؟

تيك توك TikTok
تيك توك TikTok

حقق تطبيق الفيديو تيك توك TikTok إنجازً قياسيًا حيث استطاع أن يكون أول تطبيق على الإطلاق يكسر حاجز الـ 10 مليارات دولار في الإنفاق من قبل المستخدمين، الأمر الذي يشير إلى الانتشار العالمي السريع للمنصة. 

وبحسب تقرير من Gizchina فإن المستخدمين أنفقوا أكثر من 10 مليارات دولار في التطبيق من دعم منشئي المحتوى المفضلين لديهم بشكل مباشر أو من خلال عمليات شراء البث المباشر، حيث تؤدي مشاركة المستخدم إلى تعزيز المكافآت المالية. 

ويعد تطبيق تيك توك TikTok مفتاحًا محتملاً لفتح تحقيق الدخل عبر الهواتف الذكية، كما رسم التطبيق استراتيجية رائدة لتحقيق الدخل، واستطاع أن يتطور وفق المشهد المتغير لتفضيلات المستخدم. 

وفقًا للموقع فإنه ربما يكمن التطور الأكثر إثارة للاهتمام في زيادة تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية، ومع تجاوز الإنفاق الاستهلاكي الشهري 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام، فإن هذه الأدوات المبتكرة تجذب المستخدمين بسرعة وتدر إيرادات كبيرة.

وإلى جانب انجاز تيك توك استطاعت تطبيقات أخرى فرض مكانتها الخاصة خلال العام الماضي 2023، حيث صعد ت تطبيقات شراء الملابس Shein وTemu إلى الصدارة، مع حصول Temu على أعلى نسبة تنزيل في 125 سوقًا مذهلة.

 

 

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