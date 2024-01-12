إسرائيل تراوغ ومصر صبرها بدأ ينفد.. ماذا بعد أكاذيب محكمة العدل الدولية؟

تبحث إسرائيل عن مبررا لأفعالها الإجرامية بحق سكان قطاع غزة، وما ارتكبته من إبادة جماعية ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء، بعد أن قتلت ما يقارب 24 ألف فلسطيني منذ عدوانها على القطاع، والذي دخل شهره الرابع؛ لتنقذ رقبتها من مقصلة محكمة العدل الدولية التي تنظر حاليا دعوة من دولة جنوب إفريقيا، تتهم دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في عدوانها على غزة.

وتصر دولة الاحتلال، على توزيع التهم، وتبرير أفعالها الإجرامية "التي فاقت في قساوتها وما يمارس من عنف منها ضد الشعب العربي الفلسطيني، ما ارتكبه النازيون حين هيمنوا على أوروبا بأكملها إبان الحرب العالمية الثانية"، والإساءة للدولة المصرية التي وقفت لها بالمرصاد، وفضحت مخططاتها بالهيمنة على الأراضي العربية، وإحياء حلم قديم كان يراود قادتها الأوائل، من خلال طرد وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على أراضيهم، وتهوديها، وإقامة ما يعرف بإسرائيل الكبرى.

وقال المستشار الحقوقي محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الكيان الصهيوني كعادته ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، تخطّت كل المعايير الإنسانية والأخلاقية، وهي شكل من أشكال العنصرية بحق الشعب الفلسطيني ويمعن في التنكيل بالممارسات القمعية، القائمة على القتل والتدمير وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، وتخطّي كل السقوف الإنسانيّة، وتشويه الحقائق واعتماد سياسة إعلامية كاذبة ومُضلّلة.

إسرائيل تواصل تشويه الحقائق

وأضاف أن مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بموجب الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا، والتي تدين خلالها الكيان الصهيوني بخرق بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، خطوة مهمة وتاريخية.

وأوضح أن الدعوى استندت على تنفيذ أعمال إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، مدعمة موقفها القانوني بالأدلة المادية التي تكشف اختراق إسرائيل لبنود الاتفاقية التي وقع عليها كلا الطرفين.

واستطرد أن هذه الدعوى ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمحكمة العدل الدولية التي سبق وأن كان لها موقفا مهما وتاريخيا في قضية الجدار العازل، وأن دعوى جنوب إفريقيا طالبت بضرورة صدور أمر مؤقت فى هذه الجريمة، وهذا ما يعني أنه إذا طبقت المحكمة مفاهيم النزاهة والعدالة الحقيقية؛ سيتم إدانة إسرائيل لأول مرة في جريمة من هذا النوع، وسيكون هذا الحكم تاريخي، وانتصار كبير لحقوق الإنسان، ووقف العدوان على غزة.

وانتهى عبد النعيم، إلى أن الكذب المتعمد للكيان الصهيوني في محكمة العدل، حول أن مصر السبب في عدم دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وكذلك حشد القوات المسلحة على الحدود المصرية الفلسطينية؛ هي محض كذب وافتراء، والدليل الواضح أمام كل العالم، قتل المراسلين الصحفيين، وتكسير الكاميرات للإعلاميين، علاوة على الحبس والتنكيل بكل صحفي يقول كلمة حق، وكذلك رأينا سيارات الإسعاف المصرية التي تنقل الجرحى تُضرب بصواريخ أمام كل شاشات الإعلام، ووسط صمت دولي مُهين من كل قادة ورؤساء العالم.

من جهته، نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسئولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح.

وأوضح أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضح في النقاط التالية: