تصحيح المفاهيم حول الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.. محاضرة توعوية بآداب عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة توعوية بعنوان : " تصحيح المفاهيم الخاطئة وإزالة العوائق النفسية حول الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي" وذلك بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي ومؤسسة بهية.

وتقام الندوة يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 الساعة الحادية عشر صباحًا بقاعة المؤتمرات بكلية الاداب جامعة عين شمس.

وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتورة حنان محمد سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وتحرص جامعة عين شمس على العديد من الفعاليات والأنشطة لتحقيق دورها في خدمة المجتمع ، من خلال نشر الوعي الصحي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين ، لتصحيح المفاهيم الخاطئة وإزالة العوائق النفسية حول الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

وكان قد استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة.

وذلك بحضور الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي ، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، والدكتور كريم البطوطي وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد السفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة، بالعلاقة الوطيدة بين الأردن وجامعة عين شمس ، حيث تعد عين شمس من أكثر الجامعات المصرية التي يلتحق بها الطلاب الأردنيين وخاصة بكليتي الطب، طب الاسنان.

وأكد الدكتورمحمد ضياء زين العابدين، علي تفوق الطلاب الأردنيين في الدراسة والتزامهم ، متمنيا زيادة الأعداد مستقبلا.

كما أثني الدكتور عبد الله الحراحشه المستشار الثقافي الاردني بالسمعة الطيبة والمتميزة التي تحظي بها جامعة عين شمس وسط المجتمع الاردني.