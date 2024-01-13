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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن: الادعاءات الإسرائيلية أمام العدل الدولية تنصل من جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين

صدى البلد

أستنكر النائب اللواء طارق نصير أمين عام  حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي الأكاذيب التي يروجها الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية.


وقال إن إلقاء إسرائيل التهم إلى مصر بأنها هي التي تغلق معبر رفح لمنع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لا أساس له من الصحة بل تمصل من التطهير العرقي وجرائم الإبادة ضد الأطفال والنساء والشيوخ العزل


وأكد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من دعي إلى وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية والجلوس على مائدة المفاوضات باعتبار أن القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى.


وأشار إلى أن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة الاستعلامات كان قد عقد مؤتمر صحفي أمام معبر رفح بحضور الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الوكالات الإعلامية العالمية ليروابانفسهم أن مصر لم ولن تغلق معبر رفح أمام الأشقاء الفلسطينيين.


لافتا هناك 6 معابر أخرى غير معبر رفح ومعبر صلاح الدين يطلان على الجانب الإسرائيلي فلماذا لم تفتح إسرائيل هذه المعابر رغم أنهم يعتبران الشريان الرئيس للتجارة الإسرائيلية.


وأوضح هناك حالة ارتباك شديدة لدي المسؤولين الإسرائيليين وظهر ذلك لفريق دفاعهم أمام القضاء الدولي حيث إنه لأول مرة يمتثل الكيان الصهيوني أمام محكمة دولية ليري العالم وحشية هذا النظام الفاشي الذي اخترق كل الأعراف والقوانين الإنسانية.


وجدد نصير دعوته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته ومطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لإطلاق النار والانتهاكات التي يقوم بها ضد المدنيين في قطاع غزة.


وحيا اللواء طارق نصير صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

حزب حماة الوطن اللواء طارق نصير الدفاع والأمن القومي الدفاع الإسرائيلي

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