محافظ الأقصر يوجه بتأهيل شارع مدرسة الصنايع الرئيسى ورفع كفاءة المناطق الجانبية

قام المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر بجولة تفقدية داخل نطاق مدينة الأقصر وبدأها بشارع سوق مدرسة الصنايع.



ووجه محافظ الأقصر بتأهيل شارع مدرسة الصنايع الرئيسى ورفع كفاءة الشوارع الجانبية ورصفها، ووجه اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر لمراجعة كافة أعمال المرافق الموجودة بالشارع قبل البدء فى أعمال التطوير.

كما ووجه أصحاب المحال التجارية بدهان واجهات المحلات بلون موحد للحصول على منظر حضارى للحفاظ على الهوية البصرية .

ثم توجه محافظ الأقصر إلى السوق الحضرى للوقوف على أعمال تطوير السوق ورفع كفائتة ، ومعدلات إنجاز الشركة المنفذة لأعمال تطوير السوق الحضرى ، وتفقد المحال التجارية بعد الانتهاء من تطويرها حيث تم الانتهاء من تطوير ١٠٠ محل وعدد ٤ مجمعات دورات مياة ومكاتب ادارية وكافتيريا لخدمة السوق ومسجد ، كما تابع أعمال انشاء المعرض الدائم بالسوق الحضرى بمساحة ٤٠٠ متر والممرات المؤدية إليه ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطويره فى المواعيد المحددة .



وخلال الجولة حرص محافظ الأقصر على الالتقاء بالمواطنين وواصحاب المحال التجارية واستمع لهم.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته العميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والعقيد خالد الغول مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر والمهندس أسعد مصطفى مسؤول جهاز تعمير البحر الأحمر بمحافظة الأقصر .

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