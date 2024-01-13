قرار عاجل من التعليم ببدء تسجيل استمارات الثانوية العامة 2024 إلكترونيا ..غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرا عاجلا لطلاب الثانوية العامة 2024 الان، بخصوص الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلاً ، أعلنت خلاله إتاحة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 إلكترونيا على موقعها الرسمي، اعتبارا من غد الأحد الموافق ١٤/١/٢٠٢٤، وذلك عبر الرابط التالي:

https://moe- register.emis.gov.eg/

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة الثانوية العامة 2024 ، يجب على الطلاب تسجيل الاستمارات الإلكترونية بداية من غد الأحد الموافق ١٤/١/٢٠٢٤، وحفظ البيانات، وطباعتها بكافة مشتملاتها.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يكون آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للوزارة يوم الخميس الموافق ٢٢/٢/٢٠٢٤.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على الطلاب تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية للمدارس بداية من يوم الأحد الموافق ١١/٢/٢٠٢٤، على أن يكون آخر موعد لتسليم استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق ٢٩/٢/٢٠٢٤.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب بضرورة التأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها اثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية، وهي كالآتي:

أولاً: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثانياً : بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.



ثالثاً : بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية ، الفيزياء ، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية ، التربية الوطنية ، الاقتصاد والإحصاء.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.