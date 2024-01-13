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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وسيم للغاية.. ميريام فارس تتغزل في ملامح متابع لها

ميريام فارس
ميريام فارس

قامت الفنانة ميريام فارس بنغازلة شاب متابع لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حيث قام بنشر صورة له وهو يتخيل نفسه فى فترة السبعينيات.

وقام الشاب بطرح تساؤل كيف تكون ملامحك فى فترة السبعينيات  وقام بنشر الصورة له من خلال تطبيق الصور وقررت ميريام فارس التعليق على الصورة التى لفتت أنظارها.

وعلقت ميريام فارس: واو انك تبدو وسيم للغاية.

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ميريام فارس

أثارت الفنانة مريام فارس جدلا كبيرا على السوشيال، بعد ظهورها بفستان مثير في آخر حفلاتها.

وأثارت ميريام فارس، الجدل، بسبب ملابسها على المسرح، حيث ارتدت فستانا قصيرا جدا، مبطنا، بهوت شورت من نفس لون الفستان، على بوت طويل من نفس لون وقماشة الفستان.

ونسقت ميريام فارس إكسسورات بسيطة على الفستان، واعتمدت مكياجا عاديا، وتسريحة شعرها الكيرلي المعتادة.

ورقصت ميريام فارس بشكل ملفت على أغنية المونديال.

وانهالت التعليقات على صورها وفيديو الحفل، وكان من أبرز التعليقات: “ده مايوه مش فستان”، وآخر: “ما كانش لازم الشورت”.

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