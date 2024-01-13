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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وفد من المشاركين في ماراثون مصر الدولي يدعمون أطفال الصعيد مرضى السرطان

صدى البلد

زار وفد متعدد الجنسيات من المشاركين في الماراثون الدولي رقم 31 بالأقصر، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بمنطقة طيبة شمال الأقصر، لتقديم الدعم المعنوي للأطفال مرضى السرطان بالصعيد الذين يتلقون العلاج المجاني في أقسام المستشفى.

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كان في استقبال الوفد المشارك في الماراثون، قيادات المستشفى في جولة تفقدية للتعرف على أحدث الأنظمة العلاجية في المستشفى وزيارة الأطفال المرضى وتقديم الهدايا والدعم لهم .

وأشاد الوفد متعدد الجنسيات بالمستوى الطبي والانشائي والخدمات المجانية التي تقدمها المستشفيات للمرضى، مؤكدين أن تواجدهم بين مرضى السرطان فى المستشفى للمساهمة يهدف لدعمهم معنويًا خلال مسيرتهم العلاجية.

والتقط أعضاء الوفد الصور التذكارية مع المرضى، ونشروها على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لتكون دعاية للمستشفى ، وتحفيز لاصدقائهم على زيارة المستشفى وتقديم الدعم المعنوي للأطفال المرضى محاربي السرطان

كما وجه الوفد متعدد الجنسيات المشارك في ماراثون الأقصر الدولى ، الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.

من جانبه عبر  محمود فؤاد؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن سعادته بزيارة الوفد متعدد  الجنسيات المشارك في ماراثون الأقصر الدولى الذى يعد أقدم ماراثون في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، معربا عن تقديره لهم وحرصهم على الزيارة للمستشفى، لدعم  الأطفال المرضى من محاربي السرطان، والتي تساهم في رفع معنوياتهم، والشد من أزرهم، طوال رحلتهم العلاجية.

ووجه الشكر لهم على زيارتهم المتكررة للأطفال التى تنعكس بشكل إيجابي على المرضى، وتشد من أزرهم خلال رحلتهم العلاجية.

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