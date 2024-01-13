أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة حول رحيل محمد صلاح

كشف جيرمان بينانت، أسطورة ليفربول، اليوم السبت، عن موقف الريدز من بيع نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال بينانت، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو": "انتقاد الجمهور لداروين نونيز؟ إن وضعه صعب لأنه حصل على 18 شهرا حتى الآن. أعتقد أنه يمكن تخصيص السنة الأولى للانسجام مع الدوري وكسر حاجز اللغة، لكنه الآن قد مكث هنا لمدة 18 شهرًا".

وأضاف: "أعتقد أنه لاعب رائع، وهو يشارك دائما وغالبا ما يحدث الفوضى، لكنه يحتاج إلى تحسين مهارته في التهديف. عندما تكون في فريق مثل ليفربول، يجب أن تستغل الفرص أو سيصبح ذلك مكلفًا".

وتابع: "إذا حصلت على 3 أو 4 فرص، ثم تسجل هدفا واحدا فقط أو تحصل على فرصتين كبيرتين وتهدرهما معًا، يمكن أن يصبح ذلك مكلفًا، خصوصا أنه إذا وقعت هذه الفرص أمام صلاح سيضعها داخل الشباك".

وحول إمكانية حصول نونيز وصلاح على عروض مغرية لمغادرة ليفربول، قال بينانت: "نحن نحب داروين، لكن يجب أن نفكر في النادي".

وواصل: "إذا كانت الأموال جنونية، فأعتقد أنه يمكن لذلك إغراء النادي،. إذا كنت ستفقد إما صلاح أو نونيز، سأرغب في فقدان الأخير، للحفاظ على مو".

واختتم: "لكنني لا أرغب في رؤية نونيز يرحل. بالنسبة للمبلغ البالغ 85 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه ليفربول من أجله، أعتقد أنه يحتاج لأن يصبح لاعبًا أفضل على مستوى إحراز الأهداف".