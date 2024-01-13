خبيرة تغذية علاجية : كورس الأناسيليوم يساعد المقبلين على الزواج فقدان وزنهم

قالت الدكتورة مها عطوة خبيرة التغذية العلاجية إن فقدان الوزن أصبح سهلا وهناك حالات كثيرة زادت وزنها عن الـ 100 كيلو كما أن زيادة الوزن تزيد خشونة المفاصل وتقلل من الحركة، لافتة الى أن هذا الكورس يقلل من زيادة الوزن للبنات المقبلات على الزواج وتريد فقدان وزنها قبل عرسها.



وأوضحت عطوة خلال لقائها ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية دينا رامز، اهمية المحافظة على الصحة، لافتة الى وجود كورس يساعد على إمساك الشهية من ٦ الى ٨ ساعات.

ولفتت الى وجود الدهون المتراكمة لدي السيدات او الرجال، فإن هذا الكورس يفتت كل هذه الدهون ويحولها الى دهون بسيطة و يزيد من الحرق بشكل كبير جدا.



وتابعت : كورس الاناسيليوم يقلل في الوزن من ١٠ الى ١٥ وهذا الكورس عليه تخفيض ٤٠% ومعه هديتان كريم للبشرة وفيتامين د، وكورس لشهرين الاناسيليوم والكانيوتوراكس الذي يصل لتخفيض ٥٠ % ومعه هديتان كريم لشد الترهلات وفيتامين د، حتي يثلل من الترهلات و فيتامين د يساعد على تعويص ما فقد أثناء فقدان الوزن بشكل كبير.

الفينيل يثبت الوزن



واردفت : الفينيل يثبت الوزن، مؤكدة أن الكورس مصرح به من وزارة الصحة فهو آمن وكله اعشاب طبيعية والمتابعة مجانية.