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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أول يوم عمل.. مدير تموين القاهرة يشدد على ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق

مدير تموين القاهرة
مدير تموين القاهرة

بدأ ناصر ثابت وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية تموين القاهرة، عمله اليوم في المديرية  بعقد اجتماع عاجل وشامل ضم الوكلاء ورؤساء القطاعات بالمديرية للوقوف علي احتياجاتهم وتذليل اي عقبة تحول دون تقديم الخدمات للمواطن علي الوجه الاكمل، تخلل الاجتماع مناقشة أهم المحاور الهامة التي سوف يتم علي أساسها تنفيذ مهام كل ادارة.

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وأكد على  ضرورة عرض أي مشكلات أو معوقات  تحول دون تنفيذ مهامهم الوظيفية علي الوجه الافضل، وتقديم الخدمات للمواطن بسهولة ويسر وبأعلي مستوي من الاداء.


ووجه بضرورة تكثيف الجهود والتواجد الرقابي علي المخابز البلدية والسياحية والاسواق والمحال التجارية ، وضرورة ضبط منظومة المخابز ومتابعة جودة رغيف الخبز فضلا عن مراقبة  الاوزان ومتابعة مواعيد المخابز والاسواق العامة والمحال التجارية ومحطات البنزين ومستودعات الاسطونات.

وأكد مدير مديرية التموين بضرورة تكثيف التواجد الرقابي علي الاسواق  والسويقات
ومتابعة اسعار وجودة  كافة السلع الغذائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومصلحة الدمغة والموازين والصحة ومباحث التموين والتفتيش علي ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم (الطب البيطري).

ولفت خلال الاجتماع إلى ضرورة نقل التجارب الناجحة بمحافظة بورسعيد إلي تموين العاصمة، موجها مديري الادرات ومأموري الضبط القضائي بمتابعة جودة رغيف الخبز بالقاهرة بناء علي توجيهات الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين.

ووجه مديري الادارات ورؤساء الرقابة التموينية  بتشديد الرقابة وتكثيف التواجد الرقابي لمتابعة صرف السلع التموينية بالبدالين ومشروع جمعيتي.

وشدد وكيل الوزارة على الطرق بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التلاعب بحق المواطن وامنه الغذائي، مؤكدا أنه بصدد متابعة ورصد كل ما يعوق تقديم الخدمات للمواطن بشكل متكامل وتذليله على الفور.

القاهرة تموين القاهرة مدير مديرية تموين القاهرة وزارة التموين

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